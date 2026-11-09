Odwołany odcinek "Tańca z Gwiazdami". Polsat zdecydował, co ze zwrotem biletów

Nowe zasady i uczestnicy w programie "Taniec z Gwiazdami 19"

Dziewiętnasta odsłona formatu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" przyniosła widzom Polsatu odświeżoną formułę i liczne nowości. Sezon wystartował 6 września, a wielki finał stacja zaplanowała na koniec listopada 2026 roku. Do zmian doszło za stołem jurorskim, gdzie aktorka Julia Wieniawa zastąpiła Ewę Kasprzyk i ocenia występy wspólnie z Iwoną Pavlović, Rafałem Maserakiem oraz Tomaszem Wygodą. Produkcja zadbała także o nową oprawę muzyczną i zmodyfikowała zasady rywalizacji. Gwiazdy mogą teraz wywalczyć gwarantujący awans do kolejnego odcinka immunitet, a zmagania urozmaicono takimi segmentami jak "Maszyna czasu" czy "Akademia Czarnej Mamby".

W 19. edycji programu "Taniec z Gwiazdami" na parkiecie rywalizują następujące duety.

• Marta "Mandaryna" Wiśniewska w parze z Krystianem Rzymkiewiczem

• Piotr "Guma" Gumulec u boku Julii Suryś-Stromeckiej

• Helena Englert partnerująca Romanowi Osadchiyowi

• Jasper Sołtysiewicz tańczący z Darią Sytą-Grobelną

• Dominik Rupiński z partnerką Estelle François

• Izabela Kuna występująca z Michałem Bartkiewiczem

• Dominik Smaruj w duecie z Magdą Tarnowską

• Krzysztof Kwiatkowski i towarzysząca mu Sara Janicka

• Joanna Jędrzejczyk szkolona przez Kamila Kuroczko

• Karolina "Kaeyra" Baran w parze z Kacprem Rutką

• Matteo Brunetti tańczący z Izabelą Skierską

• Monika Borzym partnerująca Michałowi Kassinowi

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Zwrot biletów na odwołany 10. odcinek "Tańca z Gwiazdami 19"

Dziesiąty odcinek "Tańca z Gwiazdami" miał zostać wyemitowany na żywo 8 listopada 2026 roku. Stawką tego etapu był awans do półfinału, a uczestnicy przygotowywali między innymi układy w tercetach, tym razem zapraszając na parkiet nie członków rodzin, lecz zaprzyjaźnione gwiazdy show-biznesu lub uczestników poprzednich edycji. Plany te pokrzyżowała strzelanina w Krakowie, po której władze ogłosiły żałobę narodową w dniach 8 i 9 listopada.

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie i ogłoszoną z dniem 8 listopada żałoba narodową Telewizja Polsat wprowadza zmiany w ramówce. W najbliższą niedzielę nie wyemitujemy premierowych odcinków „Tańca z Gwiazdami”, „Hitstera” i „Awantury o kasę”. Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar. Jednocześnie wyrażamy głęboki szacunek i uznanie dla odwagi oraz bohaterskiej postawy funkcjonariuszy Policji - napisał Polsat.

W sieci szybko pojawiły się pytania od widzów, którzy kupili wejściówki na niedzielne widowisko w cenie zaczynającej się od 316 złotych. Choć początkowo brakowało oficjalnych komunikatów w tej sprawie, posiadacze biletów otrzymali wiadomości SMS z serwisu biletyna, które wzywały do „dokończenie procedury zwrotu przesłanej mailowo”.

Aby odzyskać środki za odwołane nagranie programu, kupujący muszą wypełnić specjalny formularz przesłany na adres e-mail. Jeśli wiadomość nie jest widoczna w głównej skrzynce odbiorczej, należy dokładnie przejrzeć zakładkę SPAM oraz pozostałe podfoldery poczty. Osoby posiadające ważny bilet na 8 listopada 2026 roku, które mimo wszystko nie otrzymały żadnej wiadomości, powinny nawiązać bezpośredni kontakt z dystrybutorem wejściówek.