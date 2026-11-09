Współzałożyciela Dżemu zabraknie na koncertach! Muzyk wydał oświadczenie

Spis treści Adam Otręba i Beno Otręba nie grają z Dżemem. Problemy zdrowotne muzyków

W historii polskiego rocka zespół Dżem zajmuje miejsce szczególne jako jedna z najbardziej kultowych i wpływowych grup muzycznych. Choć początki obecności formacji na rodzimej scenie sięgają wczesnych lat 70., to prawdziwy rozkwit jej popularności nastąpił dekadę później, kiedy muzycy wydali debiutancki materiał i postawili na intensywne granie na żywo. Ogromne uznanie słuchaczy grupa zdobyła dzięki klasycznemu brzmieniu osadzonemu w blues rocku oraz charyzmatycznemu wokalowi Ryszarda Riedla. Do kanonu polskiej muzyki weszły już na stałe takie albumy formacji, jak „Cegła”, „Zemsta nietoperzy”, „Detox” czy „Autsajder”.

Śmierć Ryszarda Riedla w 1994 roku nie przerwała działalności zespołu, w którym rolę frontmana przejął najpierw Jacek Dewódzki, a w późniejszym czasie Maciej Balcar. Od 2024 roku za mikrofonem stoi Sebastian Riedel. To właśnie z nowym wokalistą w składzie Dżem zarejestrował i wypuścił w lutym tego roku płytę zatytułowaną „Sobie potrzebni”, będącą pierwszym studyjnym wydawnictwem formacji od szesnastu lat.

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Adam Otręba i Beno Otręba nie grają z Dżemem. Problemy zdrowotne muzyków

Mimo napiętego grafiku koncertowego, zespół od pewnego czasu występuje bez jednego ze swoich ojców założycieli. Odpowiadający za gitarę basową Beno Otręba otwarcie przyznał, że musiał ograniczyć zawodową aktywność z troski o własną kondycję psychiczną. Artysta ujawnił, że od kilku lat walczy z depresją i ma za sobą poważne załamanie nerwowe.

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Wyszło właśnie na jaw, że podczas nadchodzących występów fani nie zobaczą na scenie również drugiego ze współtwórców legendarnej kapeli. Chodzi o młodszego brata basisty, gitarzystę Adama Otrębę, którego zabraknie na najbliższych wydarzeniach.

Informację tę przekazał osobiście sam muzyk w specjalnym nagraniu wideo, które trafiło na oficjalne profile zespołu w mediach społecznościowych. Gitarzysta wyjaśnił w swoim oświadczeniu, że ma za sobą zabieg medyczny i wymaga teraz odpowiedniej rekonwalescencji, by odzyskać pełnię zdrowia. Na zakończenie swojej wypowiedzi Adam Otręba rzucił jednak w stronę fanów optymistyczne „Do zobaczenia”.

Cześć, przez jakiś czas nie będzie mnie na koncertach, nie będę brał udziału. Bo jestem po zabiegu operacyjnym, potrzebuję czasu na powrót do pełni sił, aby móc znów stanąć na scenie. Do zobaczenia i pozdrawiam wszystkich fanów Dżemu - mówi muzyk na udostępnionym nagraniu.