Wróżbita Maciej do wzięcia! "Mężczyzna jest dla mnie płcią piękną"

Pochodzący z Wałbrzycha tarocista zaistniał w 2009 roku na antenie telewizyjnych kanałów ezoterycznych, by z czasem trafić do większych mediów i stać się gwiazdą polskiego Internetu. Dziś Wróżbita Maciej wciąż jest aktywny w mediach społecznościowych, gdzie ostatnio postanowić podzielić się informacją o swoim życiu osobistym.
Wróżbita Maciej został singlem. "Jestem wolny"
Jak napisał Skrzątek, zakończył się jego wieloletni związek z partnerem. Znany z charyzmy i oryginalnego stylu bycia Wróżbita Maciej otwarcie mówił o swojej orientacji seksualnej i ukochanym, z którym - jak teraz wiemy - spędził niespełna ćwierć wieku.
- Publicznie mogę ogłosić, że po 24 latach związku jestem wolny. A po czterdziestce zaczyna się nowe życie, prawda? - przekazał tarocista na Facebooku. W komentarzach natychmiast zaroiło się od słów otuchy i życzeń powodzenia.
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Tarocista nie ukrywa swojej orientacji
Wróżbita Maciej nie zdradził powodów rozstania, jednak z poczuciem humoru dodał, że niezmiennie interesują go wyłącznie relacje z mężczyznami.
. - No i drogie panie, przypominam, że to mężczyzna jest dla mnie płcią piękną. Tak było, jest i będzie - czytamy we wpisie Skrzątka.
Kultowy tarocista znalazł się na językach w 2021, kiedy dokonał coming outu w audycji radiowej i udzielił szczerego wywiadu magazynowi polskiej społeczności LGTB+ - "Replika". Mimo że od dawna nie ukrywa swojej orientacji, o szczegółach jego życia prywatnego wiadomo niewiele. Niewątpliwie były partner Macieja nazywa się Tomasz, a cała relacja zaczęła się od przyjaźni.
- Poznaliśmy się o 18:00 i mieliśmy tyle tematów do rozmów. Czuliśmy się jak najlepsi przyjaciele, którzy mają podobne zdanie i wspólne zainteresowania. Zaczęliśmy od przyjaźni, która bardzo szybko przerodziła się w miłość - pisał na temat swojego związku Wróżbita Maciej przy okazji wspólnej rocznicy w 2023 roku.
Pozostaje życzyć nam Maciejowi wszystkiego dobrego!