Gwiazdy chorujące na cukrzycę. Trudna diagnoza nie przekreśliła ich wielkich planów

Z cukrzycą mierzą się zarówno przedstawiciele starszego pokolenia, jak i młode gwiazdy. Część z nich woli zachować informacje o swoim stanie zdrowia dla siebie, jednak wielu celebrytów otwarcie dzieli się doświadczeniami i udowadnia, że między innymi ta choroba nie musi oznaczać rezygnacji z marzeń. Przyglądamy się znanym osobom, które na co dzień żyją z cukrzycą.

Cukrzyca w Polsce. Choroba dotyka milionów ludzi, w tym znanych celebrytów

Ze statystyk Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że w Polsce na cukrzycę choruje od 3 do 3,5 miliona obywateli, przy czym zdecydowana większość pacjentów zmaga się z typem II tej choroby. Niepokojący jest jednak fakt, że wykrywany głównie u dzieci i ludzi młodych typ I wykazuje tendencję wzrostową. Dodatkowe 5 milionów Polaków ma stan przedcukrzycowy, często nawet o tym nie wiedząc. Właśnie z tego powodu niezwykle istotna jest profilaktyka, którą aktywnie promują gwiazdy opowiadające publicznie o własnych zmaganiach ze schorzeniem.

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Mandaryna szczerze o cukrzycy typu I. Piosenkarka zgodziła się na "Taniec z Gwiazdami"

W gronie znanych diabetyków szczególne zainteresowanie budzi ostatnio piosenkarka, która mimo wieloletnich zmagań z cukrzycą zdecydowała się na udział w programie wymagającym wyczerpujących treningów. Chodzi o Mandarynę, która swoje leczenie cukrzycy typu I za pomocą pompy insulinowej pokazywała już w „Azja Express”, a teraz wystartowała w programie „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Artystka w rozmowie z portalem Eska.pl wyznała, że zupełnie niespodziewaną dla niej diagnozę postawiono już w 2003 roku. Zwróciła też uwagę na to, że obecnie wiedza społeczeństwa o tej chorobie stoi na znacznie wyższym poziomie niż 23 lata temu.

- Dużo większa świadomość jest w szkołach. Jeszcze musimy nad tym popracować, bo nie jest jeszcze idealnie, natomiast jesteśmy o wiele, wiele kroków do przodu i ludzie już nie boją się tej choroby. Trochę więcej o niej wiedzą. I też chorzy otwarcie o tym mówią - powiedziała Mandaryna.

Roksana Węgiel, Damian Kordas, Olaf Lubaszenko i inni. Znane osoby z cukrzycą typu I oraz typu II

Diagnoza lekarska była ogromnym zaskoczeniem także dla Roksany Węgiel. Młoda wokalistka usłyszała od lekarzy o cukrzycy typu I tuż po zakończeniu swojej przygody w programie „Taniec z Gwiazdami”. W wywiadzie udzielonym Eska.pl artystka zdradziła, że na rutynowe badania kontrolne zdecydowała się po intensywnych treningach, które zaprowadziły ją do samego finału tanecznego show.

- Dowiedziałam się o cukrzycy przez przypadek, gdy zrobiłam badania kontrolne po "Tańcu z gwiazdami". To był duży wysiłek - treningi przez trzy miesiące dzień w dzień, więc stwierdziłam, że zrobię sobie takie badania. [...] To jest choroba, która postępuje, ale jeśli o siebie dbamy i zdrowo żyjemy, przyjmujemy dobrane pod nas dawki insuliny, to da się z tym żyć. To nie jest choroba, który musi ograniczać - powiedziała Roxie.

Podobne schorzenie nie przeszkodziło w triumfie na parkiecie „Tańca z Gwiazdami” popularnemu kucharzowi. Zwycięzca tanecznego show oraz programu „MasterChef”, Damian Kordas, o cukrzycy typu I dowiedział się w wieku sześciu lat, a jako dorosły człowiek przeszedł operację przeszczepu nerki. Z tym samym rodzajem choroby żyją również wokalistka Paulla Ignasiak, amerykański piosenkarz Nick Jonas oraz gwiazda kina Halle Berry, która podczas pracy na planie zdjęciowym zapadła nawet w śpiączkę cukrzycową. Z kolei do zmagań z cukrzycą typu II publicznie przyznają się polscy aktorzy Olaf Lubaszenko i Katarzyna Figura, artysta estradowy Rudi Schuberth, były prezydent Polski Lech Wałęsa, a także hollywoodzki gwiazdor Tom Hanks.

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Michał Jeliński i Patryk Peda chorują na cukrzycę. Gwiazdy sportu nie poddały się chorobie

Schorzenie wymagające nieustannego monitorowania organizmu, ścisłej diety oraz dużej rozwagi na co dzień nie zamknęło znanym twarzom drogi do wielkich karier sportowych. Regularny ruch jest zalecany każdemu, a w przypadku diabetyków stanowi wręcz kluczowy element terapii. Okazuje się, że nawet wyczynowy wysiłek nie jest tu przeszkodą. Najlepszym dowodem na to, że z cukrzycą typu I można osiągać najwyższe laury w sporcie, są piłkarz Patryk Peda oraz mistrz olimpijski w wioślarstwie Michał Jeliński. Wśród zagranicznych gwiazd sportu o życiu z diagnozą cukrzycy mówili między innymi brytyjski wioślarz Steve Redgrave, dziesięciokrotny medalista igrzysk olimpijskich w pływaniu Gary Hall Jr oraz uprawiający triathlon Jay Hewitt.

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