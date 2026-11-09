Tak naprawdę wyglądały relacje między aktorami na planie "Rancza". Bogdan Kalus ujawnia nieznane kulisy i mówi o hierarchii

Tak Bogdan Kalus wspomina powrót na plan "Rancza"

Bogdan Kalus w serialu "Ranczo" gra od samego początku. Wciela się w postać Tadeusza Hadziuka, czyli jednego ze stałych bywalców kultowej ławeczki. Aktor nie kryje radości z reaktywacji serialu. Chętnie wrócił na plan by spotkać się z kolegami aktorami, a także z całą ekipą, która wiele lat temu również tworzyła ten wyjątkowy, ukochały przez miliony Polaków projekt. Jak wyznał w rozmowie z "Super Expressem" niewiele się zmieniło, a w pracy poczuł się jak w domu. Zabrakło tylko jednej rzeczy, która towarzyszyła mu na planie podczas kręcenia pierwszych sezonów.

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Kiedy 30 czerwca przyjechałem do Jeruzala, spotkałem te same dziewczyny z kostiumów i te same charakteryzatorki. Niewiele się zmieniło. Niektórym przybyło kilka zmarszczek, ktoś trochę przytył, ktoś schudł, ale atmosfera była taka sama. Wszyscy cieszyli się, że znów się spotkaliśmy. Były bardzo wesołe momenty. Reżyser miał urodziny, więc po zdjęciach też było trochę świętowania. Pomyślałem nawet, że jednej rzeczy zabrakło. W Jeruzalu, kiedy siedzieliśmy na ławeczce, około 6.15 rano zawsze przechodziły krowy z pola. Tym razem ich nie było. Nie wiem, czy gospodarz przestał hodować krowy, czy zmieniły trasę. Dziwne, że krowy nie przechodziły, skoro zawsze przechodziły. Poza tym wszystko było takie samo: wzajemny szacunek, wesołość, kiedy trzeba było, i skupienie, kiedy należało pracować

- mówi "Super Expressowi" aktor.

Mieszkali w jednym hotelu i wspólnie jadali śniadania

Jak się okazuje aktorzy "Rancza" spędzali ze sobą wiele godzin nie tylko na planie, ale także poza nim. Po zakończeniu zdjęć nie wracali do swoich domów. Zdjęcia kręcone były pod Warszawą, a artyści oraz cały sztab ludzi pracujący przy produkcji mieszkali w jednym z hoteli znajdującym się w Mińsku Mazowieckim. Dlatego też od samego początku tworzenia serialu, między aktorami narodziło się wiele przyjaźni, które trwają do dziś.

Sukces serialu polegał także na tym, że przez pierwsze dwa sezony, a na pewno przez pierwszy, prawie wszyscy mieszkaliśmy w hotelu w Mińsku Mazowieckim. Po zdjęciach siedzieliśmy razem, rozmawialiśmy o różnych rzeczach, integrowaliśmy się. Rano jechaliśmy na plan i było czuć, że jesteśmy ze sobą zżyci. Oczywiście były grupki i podgrupki, bo niektórzy znali się wcześniej, inni bardziej się przyjaźnili. Ja znałem już Sylwka Maciejewskiego. Czarek i Artur też mieli swoją zażyłość. Ale generalnie stworzyliśmy jedną rodzinę. To było widać również w codziennej pracy. Na niektórych planach, kiedy jest obiad, najpierw idzie reżyser, później aktorzy, a na końcu cała ekipa. U nas nie było takiego podziału. Wszyscy robiliśmy tę samą robotę, wszyscy graliśmy do jednej bramki. Nie było podziału na pion aktorski i techniczny. Po każdym sezonie organizowaliśmy bankiet i tam również nie było hierarchii. Przez dziesięć lat ta więź przetrwała. Oczywiście zdarzały się konflikty, ale nie będę wracał do największego, bo każdy ma swoją prawdę. Najważniejsze, że potrafiliśmy ze sobą rozmawiać, słuchać się i nie obrażać. Czasami ktoś mówił: „A może spróbowałbyś to powiedzieć inaczej?”. I nie było tak, że starszy aktor coś powiedział, a młodszy miał bez dyskusji wykonać polecenie. Był dialog i zrozumienie.

- dodał Kalus.

Premiera nowych odcinków serialu „Ranczo” odbędzie się w niedzielę, 6 grudnia 2026 roku o godzinie 20:25 na antenie TVP1.

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