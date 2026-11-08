Teatr Kamienica zmarłego Emiliana Kamińskiego gra mimo żałoby! Wiadomo, dlaczego. "Czekaliśmy z ogłoszeniem tej informacji"

Żałoba narodowa, spektakle odwołane. Wiadomo, dlaczego Teatr Kamienica gra

Żałobę narodową ustanowiono na dwa dni następujące po dramacie, jaki 7 listopada rozegrał się na ulicach Krakowa. To właśnie wtedy uzbrojony napastnik zaatakował przechowniów, strzelając do przypadkowych osób. Ranił ponad 20, zabijając 6 spośród nich. Wcześniej pozbawił życia swoich najbliższych - siostrę i rodziców.

Podczas żałoby wiele miejsc związanych z kulturą, sztuką i rozrywką odwołało koncerty czy przedstawienia. Teatr 6. piętro zrobił to, choć początkowo plan był inny. Teatr Kamienica, założony przez Emiliana Kamińskiego, a teraz prowadzony przez jego żonę Justynę Sieńczyłło, nie zrezygnował z pracy. Na facebookowym profilu placówki pojawiło się oświadczenie w tej sprawie:

Szanowni Państwo, czekaliśmy z ogłoszeniem tej informacji na moment rozpoczęcia spektaklu, by nie wpływać na Państwa decyzje. Cały zysk z dzisiejszego wystawienia "Na Boku" wpłaciliśmy na zbiórkę OficjalneZero na rzecz bohaterskich policjantów poszkodowanych w tragedii.

Piękny gest w obliczu dramatu

Teatr przekazał wpłatę na rzecz policjantów, a w komentarzach zachęcił do wsparcia zbiórki. Wieczorem 8 listopada kwota, jaką uzbierano wyniosła już niemal 5,5 miliona złotych. Na stronie zrzutki widać, że warszawska placówka przekazała 10 tysięcy złotych. Największa pojedyncza kwota to aż 200 tysięcy złotych!

Sercem jesteśmy z rodzinami i bliskimi ofiar, a także wszystkimi osobami pokrzywdzonymi przez wczorajsze wydarzenia. Jednocześnie pragniemy podziękować niezwykłym bohaterom, dzięki którym z pewnością wiele żyć zostało uratowanych. Zachęcamy do przyłączenia się do pomocy – link do zbiórki w komenatrzu. Z wyrazami szacunku, Dyrekcja i Zespół Teatru Kamienica.

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