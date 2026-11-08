Tragiczna śmierć Hayden Panettiere. Policja zakończyła śledztwo!

Pod koniec października policja z Greenville oficjalnie zamknęła śledztwo dotyczące śmierci Hayden Panettiere. Służby przekazały w tej sprawie specjalne oświadczenie dla "Us".

Na podstawie ustaleń lekarza sądowego i wyników dochodzenia śmierć Hayden Panettiere uznano za nieszczęśliwy wypadek. Policja w Greenville zakończyła swoje dochodzenie.

19

Przyczyna śmierci Hayden Panettiere. Ustalenia koronera i policji

Gwiazda kojarzona z ról w produkcjach "Nashville" oraz "Heroes" w chwili śmierci miała 36 lat. Została odnaleziona nieprzytomna 16 sierpnia w swoim domu w Greenville w Karolinie Południowej. Już pierwsze czynności funkcjonariuszy pozwoliły wykluczyć podejrzane okoliczności oraz udział osób trzecich.

Miesiąc po tych wydarzeniach biuro koronera hrabstwa Greenville podało dokładne przyczyny zgonu, klasyfikując go jako nieszczęśliwy wypadek. Zgon nastąpił w wyniku toksycznego działania fentanylu, 4-ANPP, alprazolamu, metokarbamolu i kwetiapiny.

Pożegnanie Hayden Panettiere. Bliscy i gwiazdy na uroczystości

Prywatna ceremonia pożegnalna z udziałem rodziny i przyjaciół odbyła się 19 września i zgromadziła niemal 80 osób. Wśród obecnych znaleźli się między innymi Evan Ross, Ruby Rose oraz Connie Britton, która występowała z Panettiere w serialu "Nashville". Całe spotkanie upłynęło pod znakiem muzyki, wspólnych wspomnień, śmiechu oraz łez.

Wszyscy po prostu się rozpłakaliśmy. Znajduję ukojenie i więź we wspólnocie ludzi, którzy pozostali - powiedziała 59-letnia aktorka Connie Britton w wywiadzie dla "People".

25

Wladimir Klitschko i majątek Hayden Panettiere. Sąd podjął decyzję

Jedyną spadkobierczynią zmarłej aktorki jest jej 11-letnia córka Kaya. We wrześniu ojciec dziewczynki i były partner gwiazdy, 50-letni emerytowany bokser Wladimir Klitschko, złożył wniosek o tymczasową opiekę nad majątkiem należącym do ich dziecka. Sąd przychylił się do tego wniosku podczas posiedzenia w październiku, powierzając byłemu sportowcowi tymczasowy nadzór nad dobrami Panettiere.

Były pięściarz jeszcze w sierpniu opublikował na Instagramie wpis, w którym pożegnał swoją dawną partnerkę.

Hayden, choć nie była już moją partnerką, pozostawała ważną częścią mojego życia i matką naszej córki Kayi. Zbudowała niezwykłą karierę dzięki ogromnemu talentowi, mierząc się jednocześnie z mroczniejszymi stronami bardzo wymagającej branży. Nic nie wymaże chwil, które dzieliliśmy ani miejsca, jakie zajmowała w naszym życiu. Naszej córce Kayi zawsze będę opowiadał o jej matce z szacunkiem i zadbam o to, by pamiętała, kim była. Spoczywaj w pokoju, Hayden. Obyś odnalazła wieczny spokój. #WeLoveYouHayden”.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Dzieci i młodzież mogą dzwonić pod numer 116 111, a osoby dorosłe pod numer 116 123 lub do Centrum Wsparcia pod numer 800 70 2222. Połączenia są bezpłatne i anonimowe.

Nie żyje Jan Frycz. Wybitny aktor miał 72 lata i pracował do ostatnich chwil

Zobacz więcej zdjęć. Russell Brand usłyszał wyrok. To były mąż Katy Perry!