TVP zdecydowała, co z "Rolnik szuka żony" w dniu żałoby narodowej. Jest oświadczenie, posypały się wyjątkowo ostre komentarze

"Rolnik szuka żony" z przerwą w emisji. 8 listopada nie obejrzymy perypetii uczestników - jest żałoba narodowa

Na facebookowym koncie programu "Rolnik szuka żony" opublikowano grafikę z wyjaśnieniem, dlaczego show nie zostanie wyemitowany 8 listopada. Dodano do niego krótki opis:

Ze względu na tragiczne wydarzenia w Krakowie i ogłoszoną żałobę narodową dzisiejsze odcinki programów "Rolnik szuka żony" oraz "Rolnik szuka żony. Odwiedziny" nie zostaną wyemitowane.

Na grafice produkcja programu dodała:

Sercem jesteśmy z Krakowem, ofiarami tragedii i ich rodzinami.

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Widzowie komentują. Nie wszyscy rozumieją, skąd taka decyzja, choć dzień wcześniej rozegrał się prawdziwy dramat

7 listopada około godziny 15 w Krakowie, a konkretnie na Rynku Głównym doszło do masakry. Uzbrojony napastnik strzelał do przechodniów, ostrzelał również tramwaj. W tym ostatnim nikt nie ucierpiał, ale w sumie atakujący trafił ponad 20 osób. 6 z nich zmarło, 15 zostało rannych. Niektórzy, w tym dwóch policjantów, wciąż walczą o życie.

Strzelanina wywołała szok, niedowierzanie i ogromny żal wśród Polaków. W Krakowie ogłoszono żałobę, która potrwa do 11 listopada, a niedługo później stało się jasne, że żałoba obejmie cały kraj. Narodową wyznaczono na 8 i 9 listopada. To właśnie ze względu na nią odwołano spektakle i koncerty, a stacje telewizyjne zmieniły ramówki. W Polsacie uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" nie powalczą o Kryształową Kulę, a TVP nie pokaże "Rolnik szuka żony". Nie wszyscy widzowie rozumieją tę decyzję. Posypały się ostre komentarze.

"Totalna głupota. Skoro cała telewizja jest w żałobie, to wyłączcie jakiekolwiek programy i reklamy w dniu dzisiejszym", "Ale powtórki dziś normalnie były, trochę bez sensu", "W takim razie nic nie powinno być puszczane", "Cała tv powinna zostać wyłączona", "Ja wszystko rozumiem -tragedia, żałoba itd., ale to teraz cała Polska ma rozumiem siedzieć i rozpaczać" - czytamy na profilu "Rolnik szuka żony" na Facebooku.

Część internautów przypomniała komentującym o tym, że program telewizyjny nie jest ważniejszy od szacunku do zmarłych.

Co w TVP1 zamiast "Rolnik szuka żony"?

Według programu telewizyjnego opublikowanego na stronie tvp.pl 8 listopada wieczorem w Jedynce widzowie zobaczą film z 2016 r. "Światło między oceanami" z Alicią Vikander, Michaelem Fassbenderem, Rachel Weisz oraz Jackiem Thompsonem.

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