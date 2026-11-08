Gwiazdy telenoweli "Gorzka zemsta" po latach. Jak teraz wyglądają bracia Reyes i siostry Elizondo?

Aktorzy z telenoweli "Gorzka zemsta" po latach. Jak dziś wyglądają?

Polscy widzowie poznali kolumbijską produkcję "Gorzka zemsta" na początku lat dwutysięcznych za sprawą emisji na antenie stacji TVN. Telenowela błyskawicznie zyskała nad Wisłą ogromne grono odbiorców, a ekranowe perypetie Juana, Oscara, Franca, Normy, Jimeny oraz Sary regularnie gromadziły przed telewizorami rzesze wiernych fanów. Zamknięta w 180 odcinkach opowieść na stałe zapisała się w pamięci publiczności. Choć w 2022 roku nakręcono kontynuację tego hitu, nowe odcinki nie powtórzyły dawnego sukcesu i ostatecznie nigdy nie doczekały się premiery w Polsce. Mimo upływu czasu odtwórcy głównych ról, czyli Mario Cimarro, Danna Garcia, Paola Andrea Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss oraz Michel Brown, niezmiennie cieszą się statusem wielkich gwiazd. W przygotowanej galerii prezentujemy ich współczesne zdjęcia, które pokazują, jak prezentują się obecnie.

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Fabuła serialu "Gorzka zemsta". Historia braci Reyes i sióstr Elizondo

Osią fabuły są losy trzech bardzo zżytych ze sobą, ale ubogich braci Reyes, czyli Juana, Oscara i Franca, którzy prowadzą skromne życie u boku młodszej siostry Libii. Spokój rodziny burzy namiętny romans siedemnastolatki z zamożnym seniorem Bernardem Elizondo. Bogacz składa nastolatce obietnicę ślubu, ukrywając przed nią, że ma już żonę oraz trzy dorosłe córki, Normę, Jimenę i Sarę, a swoją dotychczasową rodzinę dopiero planuje zostawić. Zanim jednak dochodzi do zawarcia małżeństwa, Bernardo ponosi śmierć w tragicznym wypadku. Wkrótce za pośrednictwem prasy na jaw wychodzą skrywane fakty, a zdruzgotana i upokorzona kłamstwami Libia popełnia samobójstwo poprzez skok w przepaść. Zrozpaczeni bracia Reyes decydują się na bezlitosny odwet na rodzinie Elizondo, planując rozkochać w sobie, a następnie bezwzględnie porzucić córki zmarłego milionera. W tym celu Juan, Oscar i Franco przyjmują pracę jako robotnicy budowlani przy budowie rezydencji przeznaczonej dla Normy oraz jej męża Fernanda. Skrupulatnie zaplanowana intryga szybko się jednak komplikuje, ponieważ między braćmi a młodymi dziedziczkami wybucha prawdziwa miłość. Na drodze do szczęścia zakochanych stają nie tylko demony przeszłości, ale również bezwzględna Dinorah Rosales, która jest gotowa na wszystko, aby zniszczyć ich relacje.

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