Kabaretki Figury, biały kołnierzyk Gruszki i czerń Bachledy-Curuś. Szalone stylizacje na gali CAMERIMAGE

CAMERIMAGE oficjalnie wystartował! Toruń znów stał się stolicą światowego kina. Tłum gwiazd na inauguracji

CAMERIMAGE to jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych w Polsce, które co roku przyciąga znakomitych twórców z kraju i zagranicy. Tegoroczna, 34. edycja festiwalu odbywa się w Toruniu i potrwa od 7 do 14 listopada 2026 roku. Do miasta przyjechali reżyserzy, operatorzy, aktorzy oraz przedstawiciele branży filmowej. Uroczysta inauguracja była okazją nie tylko do spotkania z wielkim kinem, ale także do zaprezentowania się na czerwonym dywanie. A tam działo się naprawdę sporo!

CAMERIMAGE to jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych w Polsce, które co roku przyciąga znakomitych twórców z kraju i zagranicy. Tegoroczna, 34. edycja festiwalu odbywa się w Toruniu i potrwa od 7 do 14 listopada. Do miasta przyjechali reżyserzy, operatorzy, aktorzy oraz przedstawiciele branży filmowej. Uroczysta inauguracja była okazją nie tylko do spotkania z wielkim kinem, ale także do zaprezentowania się na czerwonym dywanie. A tam działo się naprawdę sporo!

Tłum gwiazd na CAMERIMAGE! Figura zaskoczyła strojem, Gruszka postawiła na elegancję

Jedną z gwiazd, które zwróciły uwagę fotoreporterów, była Katarzyna Figura. Aktorka postawiła na stylizację z charakterem, a szczególnym elementem jej stroju okazały się kabaretki. To właśnie one nadawały całości wyrazistości i sprawiały, że trudno było przejść obok jej looku obojętnie. Figura po raz kolejny pokazała, że nie boi się modowych wyborów, które wyróżniają się na tle klasycznych kreacji.

Na festiwalu pojawił się również Andrzej Grabowski. Aktor, doskonale znany widzom z wielu filmowych i telewizyjnych ról, dołączył do grona gości tego wyjątkowego wydarzenia. Nie zabrakło także Karoliny Gruszki. Aktorka wybrała elegancką stylizację, której charakterystycznym elementem był biały kołnierzyk. Ten detal nadał jej kreacji szyku i oryginalności.

Wśród gwiazd znalazła się również Alicja Bachleda-Curuś. Aktorka zdecydowała się na czerń, czyli ponadczasową klasykę, która doskonale sprawdza się podczas wieczornych uroczystości. Jej stylizacja była utrzymana w stonowanej tonacji, ale właśnie prostota stanowiła jej największy atut. Każda z aktorek zaprezentowała zupełnie inny pomysł na wieczorowy wygląd. Od odważniejszych akcentów Katarzyny Figury, przez elegancki detal u Karoliny Gruszki, aż po klasyczną czerń Alicji Bachledy-Curuś.

Tegoroczny CAMERIMAGE przyciągnął także międzynarodowe osobistości. W Toruniu pojawili się między innymi Darren Aronofsky, Luca Guadagnino oraz operator Janusz Kamiński. Festiwal to jednak nie tylko czerwony dywan i gwiazdorskie stylizacje. Przez kilka dni miasto żyje filmem, a uczestnicy mogą brać udział w pokazach, spotkaniach z twórcami i wydarzeniach poświęconych sztuce operatorskiej.

Uroczysta inauguracja miała również wyjątkowy, refleksyjny charakter. W związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie uczestnicy oddali hołd ofiarom minutą ciszy. Podczas wydarzenia nie zabrakło także muzycznego upamiętnienia Andrzeja Wajdy.

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