Vega, Richardson i Bojarska-Ferenc na jednej imprezie! Która gwiazda wyglądała najlepiej?

Czerwony Wieprz od dwóch dekad jest jednym z charakterystycznych punktów na kulinarnej mapie Warszawy. Z okazji 20. urodzin restauracji zorganizowano wyjątkowe wydarzenie, na którym pojawiło się mnóstwo znanych osób ze świata filmu, telewizji, muzyki, dziennikarstwa i gastronomii. Goście świętowali jubileusz miejsca, które przez lata zdążyło wyrobić sobie własną markę i stało się rozpoznawalnym punktem stolicy.

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Tłum gwiazd na 20-leciu restauracji! Vega, Richardson i Bojarska-Ferenc zachwycili. Kto wyglądał najlepiej?

Wśród zaproszonych gwiazd znalazł się Patryk Vega. Reżyser zwracał uwagę swoją sylwetką. Vega w ostatnim czasie przeszedł ogromną metamorfozę i mocno schudł. Jego obecny wygląd nie pozostaje niezauważony, a podczas jubileuszowej imprezy ponownie przyciągał spojrzenia.

Na imprezie pojawiła się również Barbara Kurdej-Szatan. Aktorka i prezenterka od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego show-biznesu. Na jubileuszu Czerwonego Wieprza spotkała się z innymi gwiazdami, które tego wieczoru postanowiły uczcić wyjątkową rocznicę restauracji.

Wśród gości znalazła się także Grażyna Wolszczak, która od lat pozostaje aktywna zarówno w teatrze, jak i przed kamerą. Nie zabrakło Marii Sadowskiej, reżyserki i wokalistki, a także Marioli Bojarskiej-Ferenc, która od dekad związana jest z tematyką zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.

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Na jubileuszu pojawiła się również Joanna Racewicz. Dziennikarka chętnie uczestniczy w wydarzeniach związanych ze światem kultury i show-biznesu. Tego wieczoru wśród zaproszonych znalazł się także Robert Sowa, jeden z najbardziej znanych polskich kucharzy.

Kulinarnego charakteru wydarzeniu dodawali również Piotr Popiński, Kurt Scheller i Teo Vafidis. Nie mogło zabraknąć Darii Ładochy, znanej z programów kulinarnych i działalności związanej z gotowaniem. Wśród gości zobaczyć można było także Olgę Bończyk, Marka Włodarczyka oraz Rafała Zawieruchę.

Na jubileusz przybyły również Monika Richardson, Agata Załęcka i Katarzyna Zdanowicz. Tak duża liczba znanych nazwisk sprawiła, że 20-lecie Czerwonego Wieprza zamieniło się w prawdziwe spotkanie warszawskiej śmietanki towarzyskiej.

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Zobacz naszą galerię: Tłum gwiazd na 20-leciu restauracji! Vega, Richardson i Bojarska-Ferenc zachwycili. Kto wyglądał najlepiej?

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