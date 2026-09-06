Odmłodzona Izabela Trojanowska i Wiktoria Gąsiewska jak z Hollywood! Tłum gwiazd na widowni "Tańca z Gwiazdami"

"Taniec z Gwiazdami": Ruszyła dziewiętnasta edycja

"Taniec z Gwiazdami" od ponad dwudziestu lat jest jednym z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Nie zaszkodziła mu nawet zmiana stacji z TVN na Polsat czy dłuższa w emisji. Producenci tanecznego show dwoją się i troją, by na parkiecie pojawiły się najpopularniejsze nazwiska. Od kilku edycji sięgają również po influencerów, którzy przyciągają przed ekrany młodsze pokolenie widzów.

Nowy sezon tanecznego show właśnie się rozpoczął. Jesienią o Kryształową Kulę rywalizują: Izabela Kuna, Marta "Mandaryna" Wiśniewska", Krzysztof Kwiatkowski, Jasper Sołtysiewicz, Helena Englert, Dominik Smaruj, Piotr "Guma" Gumulec, Joanna Jędrzejczyk, Monika Borzym, Karolina "Kaeyr" Baran i Dominik Rupiński.

W programie zadebiutowała również Julia Wieniawa, która za stołem jurorskim zastąpiła Ewę Kasprzyk. Młoda piosenkarka zaczęła swoją przygodę z "Tańcem z Gwiazdami" od... występu muzycznego. Po zaśpiewaniu fragmentu utworu tanecznym krokiem ruszyła na parkiet w kreacji z siateczki z kryształków.

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19. "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami": Tłum gwiazd na widowni

Na widowni "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" pojawiło się wiele znanych twarzy. Część z nich ma już za sobą występy w programie. Inni być może właśnie zastanawiają się nad udziałem. Na ściance zapozowała m.in. Izabela Trojanowska. Patrząc na jej nowe zdjęcia trudno uwierzyć, że w skończyła w tym roku 71 lat! Aktorka wyglądała przepięknie w czerwieni!

W kreacji niczym z Hollywood pojawiła się Wiktoria Gąsiewska. Gwiazda "Rodzinki.pl" miała na sobie zjawiskową czarną suknię z gorsetową górą. Przed startem odcinka pozowała z Jasprem Sołtysiewiczem - swoim życiowym partnerem. Z kolei ubrana w brązową mini Michalina Sosna kibicowała Krzysztofowi Kwiatkowskiemu.

W naszej galerii zobaczycie, kto jeszcze pojawił się na widowni "Tańca z Gwiazdami".

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QUIZ. Tak czy nie. Oni wygrali "Taniec z Gwiazdami"? Kulesza, Górniak, Mroczek, Mucha Pytanie 1 z 25 Agata Kulesza wygrała "Taniec z Gwiazdami"? Tak Nie Następne pytanie