"Taniec z Gwiazdami 19": kto odpadł 6.09. 2026? Za nami PIERWSZY odcinek show!

Taniec z Gwiazdami 19 - co wiadomo?
Nadchodząca, 32. odsłona "Tańca z Gwiazdami" (emitowana jako 19. sezon w Polsacie) zadebiutuje na ekranach 6 września 2026 roku, a jej finał zaplanowano na 22 listopada. Dyrektor programowy Edward Miszczak zapowiada mnóstwo nowości i wydań tematycznych. Wśród premierowych wyzwań znajdą się m.in. sztafeta rumby,
- "Akademia Czarnej Mamby",
- "Taniec z rekwizytem"
- oraz "Maszyna czasu".
Absolutną nowością w historii formatu będzie także walka o immunitet. Twórcy nie rezygnują jednak ze sprawdzonych elementów, takich jak odcinek rodzinny, wieczór z muzyką Disneya, występów w tercetach czy możliwości wybierania swojego rywala.
Duże zmiany czekają też samą ekipę show. Z fotelem jurorskim pożegnała się Ewa Kasprzyk. Jej następczynią okazała się Julia Wieniawa. Do roszad doszło również w oprawie muzycznej – część dotychczasowych członków orkiestry niespodziewanie zakończyła współpracę ze stacją.
Pary 19. edycji Tańca z Gwiazdami:
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- Monika Borzym i Michał Kassin
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- Kaeyra i Kacper Rutka
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
Zgodnie decyzją telewizji Polsat nikt nie odpadł 6 września 2026 roku.
"Taniec z Gwiazdami 19". Kto odpadł 6 września 2026?
Pierwszy odcinek "Tańca z Gwiazdami" zapowiadał się od początku iście interesująco. Okazało się, że sam początek będzie z włoskimi hitami. Jak wyglądały punkty?
Punkty:
- Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz - 28 punktów
- Helena Englert i Roman Osadchiy - 28 punktów
- Dominik Rupiński i Estelle François - 26 punktów
- Kaeyra i Kacper Rutka - 26 punktów
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 25 punktów
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka - 23 punkty
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 23 punkty
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko - 22 punkty
- Matteo Brunetti i Izabela Skierska - 22 punkty
- Monika Borzym i Michał Kassin - 19 punktów
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 18 punktów
- Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 14 punktów