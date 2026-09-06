"Taniec z Gwiazdami 19": kto odpadł 6.09. 2026? Za nami PIERWSZY odcinek show!

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-09-06 22:47

19. edycja "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie zapowiada się iście ciekawie. Przygotowano nie tylko odcinki tematyczne, ale również specjalne atrakcje. Za nami pierwszy odcinek tego show. Kto dostał najwięcej punktów? Kto odpadł 6 września 2026 roku z "Tańca z Gwiazdami"? Mamy wyniki

Taniec z Gwiazdami 19 - co wiadomo? 

Nadchodząca, 32. odsłona "Tańca z Gwiazdami" (emitowana jako 19. sezon w Polsacie) zadebiutuje na ekranach 6 września 2026 roku, a jej finał zaplanowano na 22 listopada. Dyrektor programowy Edward Miszczak zapowiada mnóstwo nowości i wydań tematycznych. Wśród premierowych wyzwań znajdą się m.in. sztafeta rumby,

  • "Akademia Czarnej Mamby",
  • "Taniec z rekwizytem"
  • oraz "Maszyna czasu".

Absolutną nowością w historii formatu będzie także walka o immunitet. Twórcy nie rezygnują jednak ze sprawdzonych elementów, takich jak odcinek rodzinny, wieczór z muzyką Disneya, występów w tercetach czy możliwości wybierania swojego rywala.

Duże zmiany czekają też samą ekipę show. Z fotelem jurorskim pożegnała się Ewa Kasprzyk. Jej następczynią okazała się Julia Wieniawa. Do roszad doszło również w oprawie muzycznej – część dotychczasowych członków orkiestry niespodziewanie zakończyła współpracę ze stacją.

Pary 19. edycji Tańca z Gwiazdami:

  1. Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka 
  2. Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz
  3. Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  4. Helena Englert i Roman Osadchiy
  5. Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  6. Monika Borzym i Michał Kassin
  7. Dominik Rupiński i Estelle François
  8. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  9. Matteo Brunetti i Izabela Skierska
  10. Kaeyra i Kacper Rutka
  11. Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
  12. Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Zgodnie decyzją telewizji Polsat nikt nie odpadł 6 września 2026 roku. 

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"Taniec z Gwiazdami 19". Kto odpadł 6 września 2026? 

Pierwszy odcinek "Tańca z Gwiazdami" zapowiadał się od początku iście interesująco. Okazało się, że sam początek będzie z włoskimi hitami. Jak wyglądały punkty? 

Punkty:

  1. Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz - 28 punktów
  2. Helena Englert i Roman Osadchiy - 28 punktów
  3. Dominik Rupiński i Estelle François - 26 punktów
  4. Kaeyra i Kacper Rutka - 26 punktów
  5. Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 25 punktów
  6. Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka - 23 punkty
  7. Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 23 punkty
  8. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko - 22 punkty
  9. Matteo Brunetti i Izabela Skierska - 22 punkty
  10. Monika Borzym i Michał Kassin - 19 punktów
  11. Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 18 punktów
  12. Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 14 punktów
19. Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami - odc. 1
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TANIEC Z GWIAZDAMI
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI