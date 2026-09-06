"Taniec z Gwiazdami 19": kto odpadł 6.09. 2026? Za nami PIERWSZY odcinek show!

Taniec z Gwiazdami 19 - co wiadomo?

Nadchodząca, 32. odsłona "Tańca z Gwiazdami" (emitowana jako 19. sezon w Polsacie) zadebiutuje na ekranach 6 września 2026 roku, a jej finał zaplanowano na 22 listopada. Dyrektor programowy Edward Miszczak zapowiada mnóstwo nowości i wydań tematycznych. Wśród premierowych wyzwań znajdą się m.in. sztafeta rumby,

"Akademia Czarnej Mamby",

"Taniec z rekwizytem"

oraz "Maszyna czasu".

Absolutną nowością w historii formatu będzie także walka o immunitet. Twórcy nie rezygnują jednak ze sprawdzonych elementów, takich jak odcinek rodzinny, wieczór z muzyką Disneya, występów w tercetach czy możliwości wybierania swojego rywala.

Duże zmiany czekają też samą ekipę show. Z fotelem jurorskim pożegnała się Ewa Kasprzyk. Jej następczynią okazała się Julia Wieniawa. Do roszad doszło również w oprawie muzycznej – część dotychczasowych członków orkiestry niespodziewanie zakończyła współpracę ze stacją.

Pary 19. edycji Tańca z Gwiazdami:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka Helena Englert i Roman Osadchiy Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna Monika Borzym i Michał Kassin Dominik Rupiński i Estelle François Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko Matteo Brunetti i Izabela Skierska Kaeyra i Kacper Rutka Dominik Smaruj i Magda Tarnowska Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Zgodnie decyzją telewizji Polsat nikt nie odpadł 6 września 2026 roku.

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"Taniec z Gwiazdami 19". Kto odpadł 6 września 2026?

Pierwszy odcinek "Tańca z Gwiazdami" zapowiadał się od początku iście interesująco. Okazało się, że sam początek będzie z włoskimi hitami. Jak wyglądały punkty?

Punkty:

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz - 28 punktów Helena Englert i Roman Osadchiy - 28 punktów Dominik Rupiński i Estelle François - 26 punktów Kaeyra i Kacper Rutka - 26 punktów Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 25 punktów Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka - 23 punkty Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 23 punkty Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko - 22 punkty Matteo Brunetti i Izabela Skierska - 22 punkty Monika Borzym i Michał Kassin - 19 punktów Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 18 punktów Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 14 punktów