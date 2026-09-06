Autobus z dziećmi runął w przepaść! Nie żyje 25 osób

Autobus runął 30 metrów w dół wąwozu. Zginęło co najmniej 25 osób

Do tragedii doszło w sobotę późnym wieczorem na drodze łączącej miejscowości Cha das Caldeiras i Campanas de Cima, w górzystej części wyspy Fogo. Autobus przewożący dzieci wracające z wycieczki zjechał z drogi i runął około 30 metrów w dół stromego wąwozu. Oprócz ofiar śmiertelnych kilka osób zostało rannych, a stan części z nich jest poważny.

Jak poinformowała kabowerdeńska agencja prasowa Inforpress, ciała siedmiu ofiar pochowano bezpośrednio po wypadku. Służby nadal ustalają przyczyny tragicznego zdarzenia.

- Większość ofiar śmiertelnych to dzieci i nastolatkowie – oznajmił Jose Canuto, cytowany przez agencję AFP przedstawiciel służb ochrony cywilnej w mieście Sao Filipe.

Prezydent Republiki Zielonego Przylądka Jose Maria Pereira Neves określił wypadek mianem „wielkiej katastrofy”. W niedzielę wraz z przedstawicielami władz uda się na wyspę Fogo.

Dzieci wracały z prywatnej wycieczki. Kierowca również zginął

Władze oświatowe przekazały, że wyjazdu nie organizowały miejscowe szkoły, choć w autobusie podróżowało wielu uczniów szkół podstawowych i średnich. Była to coroczna prywatna wycieczka organizowana przez kierowcę autobusu, który również poniósł śmierć w katastrofie.

Media zwracają uwagę, że drogi w Republice Zielonego Przylądka są na ogół w dobrym stanie, a wypadki z tak dużą liczbą ofiar zdarzają się tam rzadko.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie