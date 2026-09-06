Prezenterka telewizyjna skazana na śmierć przez powieszenie! Gwiazda TV twierdzi, że jest niewinna

Znana prezenterka skazana na śmierć. Odrzuca wszystkie zarzuty

Sarah Khalifa, egipska prezenterka telewizyjna została uznana za winną w prawie dotyczącej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się produkcją i handlem narkotykami. Kobietę skazano na karę śmierci przez powieszenie. Prezenterka nie przyznaje się do zarzucanych jej czynów i utrzymuje, że jest niewinna.

W całej sprawie oskarżono 28 osób. Oprócz Khalify i 11 innych osób skazanych na śmierć dziewięć osób usłyszało wyroki dożywotniego pozbawienia wolności, natomiast siedem zostało uniewinnionych. Według egipskich władz grupa sprowadzała z zagranicy substancje potrzebne do produkcji narkotyków syntetycznych. Następnie środki były wytwarzane i rozprowadzane na rynek.

Podczas śledztwa zabezpieczono ponad 750 kilogramów narkotyków oraz surowców służących do ich produkcji. W dwóch mieszkaniach śledczy odkryli również laboratoria, a także nielegalnie posiadaną broń i amunicję.

Sarah Khalifa jest znana przede wszystkim z prowadzenia programu „Mission Impossible”, poświęconego tematyce przestępczości i bezpieczeństwa. 39-latka prowadziła również klinikę chirurgii kosmetycznej oraz firmę zajmującą się organizacją wydarzeń. Kobieta została zatrzymana w kwietniu 2025 roku. W odrębnym postępowaniu została wcześniej skazana na trzy lata więzienia za napaść na kierowcę oraz nagrywanie tego zdarzenia.

Sąd zwrócił się do wielkiego muftiego. Wyrok nie jest prawomocny

Jak podała państwowa gazeta „Achbar al-Jaum”, podczas wrześniowego posiedzenia sądu prezenterka zeznała, że wcześniej nigdy nie widziała narkotyków. Twierdziła, że po raz pierwszy zetknęła się z nimi dopiero wtedy, gdy w siedzibie egipskich służb antynarkotykowych zrobiono jej zdjęcie z zabezpieczonymi substancjami. W trakcie śledztwa zapewniała również, że nigdy nie paliła nawet papierosów.

Wyroki śmierci w tej sprawie ogłoszono po raz pierwszy miesiąc wcześniej. Następnie sąd zwrócił się o opinię do wielkiego muftiego Egiptu. Jest to wymagany przez prawo element postępowania w sprawach, w których może zostać wymierzona kara śmierci. Opinia muftiego, który interpretuje prawo muzułmańskie na potrzeby instytucji państwowych i osób prywatnych, nie jest jednak dla sądu wiążąca.

Po otrzymaniu opinii sąd zatwierdził wyroki śmierci. Orzeczenie może zostać zaskarżone, a adwokat Khalify zapowiedział już złożenie odwołania.

Egipskie prawo przewiduje karę śmierci m.in. za handel narkotykami, terroryzm oraz zabójstwo z premedytacją. Według raportu Amnesty International w 2025 roku w Egipcie wydano 492 wyroki śmierci, a 23 osoby stracono.

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