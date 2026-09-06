Paulina L. z "Top Model" zabita przez męża?! Tydzień przed tragedią byli razem na dożynkach

Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
2026-09-06 9:44

Ciała Pauliny L. (33 l.) i jej męża Sławomira znaleziono w kuchni ich willi w Będlewie pod Mosiną (woj.wielkopolskie). Obok małżeństwa leżał rewolwer… Dziś już wiadomo, że kobieta została postrzelona w szyję. Razem ze swoim mężem zażywała wcześniej narkotyki. Po kilku miesiącach od tragedii, prokuratura zamknęła śledztwo.

Ta tragedia wstrząsnęła całą Polską. Ciała małżonków odkryto 1 września 2024 roku w ich własnym domu. Spekulowano, że to Sławomir zrobił krzywdę żonie, a potem targnął się na swoje życie. Przez stan zwłok biegli medycy sądowi początkowo nie byli w stanie jednoznacznie wskazać, co było przyczyną ich śmierci.

Sławomir L. - pseudonim Klaskon - był znany policji, zamieszany był w narkobiznes i mógł mieć wrogów.

Dom jednorodzinny oklejony policyjną taśmą. Na środku miniatura z twarzą Pauliny L. O tragedii w Będlewie przeczytasz na SE.
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Do tragedii doszło krótko po tym, jak wyszedł z aresztu. Jak informowała w styczniu 2025 roku Prokuratura Okręgowa w Poznaniu, śledztwo właśnie zostało umorzone. Śledczy ustalili, że Sławomir strzelił do żony z rewolweru, gdy kobieta stała do niego tyłem.

Wiadomo też, że wspólnie wcześniej zażywali narkotyki: amfetaminę i środek o nazwie 3 CMC, a ich przedawkowanie było bezpośrednią przyczyną śmierci Sławomira L.

Paulina była uczestniczką popularnego programu

Kobieta dwa razy była uczestniczą popularnego programu Top Model. Pierwszy raz w 2011 roku, a drugi w 2018 roku. Widzowie zapamiętali ją dzięki zadaniu, które otrzymała od Joanny Krupy. Miała pozować do zdjęcia jako "delfin pływający w wodzie”. Ona sama siebie przedstawiła jako orkę i… upadła na scenę. Z kolei w 2018 roku zaskoczyła wszystkich spektakularną metamorfozą, ponieważ schudła aż 20 kg.

Sławomir L. (pseudonim Klakson) był z kolei powiązany był ze środowiskiem gangsterskim

Przyjaciele spełnili życzenie zmarłej Pauliny z "Top Model". Piękny gest na pogrzebie 33-letniej modelki

Ponad tydzień po odkryciu tragedii, odbył się pogrzeb Pauliny. Jej przyjaciele i znajomi przyszli na cmentarz w Żarach w kolorowych ubraniach. Zamiast wiązanek pogrzebowych, których Paulina też nie chciała, niektórzy w rękach mieli balony… Przed pogrzebem, w kapicy zacytowano jej ulubiony wiersz Wisławy Szymborskiej:

„Nic dwa razy się nie zdarza

I nie zdarzy, z tej przyczyny

Zrodziliśmy się bez wprawy

I pomrzemy bez rutyny”. - Nigdy nie umierają ci, którzy żyją w pamięci - powiedział mistrz ceremonii pogrzebowej, wspominając Paulinę.

Mimo że Paulina L. spoczęła w grobie w Żarach, Sławomir zostanie pochowany 13 września 2024 roku w Poznaniu, 200 kilometrów od ukochanej. Taka była decyzja rodziny.

Pogrzeb Pauliny z Top Model. Bliscy spełnili jej życzenie
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