Tajemnica śmierci Pauliny L. z "Top Model" i jej męża rozwiązana!? Śledczy w końcu poznali prawdę

To się nie mieści w głowie!

Ciała małżonków odkryto we wrześniu 2024 roku w ich własnym domu. Spekulowano, że to Sławomir zrobił krzywdę żonie, a potem targnął się na swoje życie. Przez stan zwłok biegli medycy sądowi początkowo nie byli w stanie jednoznacznie wskazać, co było przyczyną ich śmierci. Sławomir L. - pseudonim Klaskon - był znany policji, zamieszany był w narkobiznes i mógł mieć wrogów.

Do tragedii doszło krótko po tym, jak wyszedł z aresztu. Jak informuje właśnie Prokuratura Okręgowa w Poznaniu, śledztwo właśnie zostało umorzone. Śledczy ustalili, że Sławomir strzelił do żony z rewolweru, gdy kobieta stała do niego tyłem. Wiadomo też, że wspólnie wcześniej zażywali narkotyki: amfetaminę i środek o nazwie 3 CMC, a ich przedawkowanie było bezpośrednią przyczyną śmierci Sławomira L.

Paulina była uczestniczką popularnego programu

Kobieta dwa razy była uczestniczą popularnego programu Top Model. Pierwszy raz w 2011 roku, a drugi w 2018 roku. Widzowie zapamiętali ją dzięki zadaniu, które otrzymała od Joanny Krupy. Miała pozować do zdjęcia jako "delfin pływający w wodzie”. Ona sama siebie przedstawiła jako orkę i… upadła na scenę. Z kolei w 2018 roku zaskoczyła wszystkich spektakularną metamorfozą, ponieważ schudła aż 20 kg.

Sławomir L. (pseudonim Klakson) był z kolei powiązany był ze środowiskiem gangsterskim

