Potężna wichura w Wielkopolsce! Zerwane dachy, powalone drzewa i ogromne zniszczenia

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-09-04 21:01

Potężna nawałnica przeszła przez Wielkopolskę, siejąc ogromne spustoszenie w gminie Kłecko. Zerwane dachy, powalone drzewa i uszkodzone budynki to tylko część strat. Łowcy Burz alarmują, że za zniszczenia może odpowiadać trąba powietrzna. Sytuacja jest bardzo poważna.

Gwałtowna burza, która przetoczyła się nad Wielkopolską, okazała się wyjątkowo niszczycielska dla miejscowości Kłecko i jej okolic w powiecie gnieźnieńskim. Mieszkańcy zmagają się z ogromnymi zniszczeniami. Wichura była tak silna, że zrywała dachy z budynków, łamała drzewa jak zapałki i uszkadzała infrastrukturę. Eksperci pogodowi wskazują, że mogło dojść do jednego z najgroźniejszych zjawisk atmosferycznych.

Łowcy Burz o możliwej trąbie powietrznej

Specjaliści od ekstremalnych zjawisk pogodowych niemal od razu wskazali na prawdopodobieństwo wystąpienia trąby powietrznej. Łukasz Kuliński, znany jako Wielkopolski Łowca Burz, już wcześniej alarmował o takim zagrożeniu w tym rejonie.

- Możliwy przypadek trąby powietrznej w rejonie Kłecka w powiecie gnieźnieńskim! We wcześniejszych ostrzeżeniach wręcz alarmowałem o możliwości wystąpienia trąby powietrznej w rejonie Kłecka. Podstawą do wydania takiego komunikatu była obserwowana na zobrazowaniach radarowych silna rotacja w tym obrębie. W kolejnych skanach pojawiło się również wyraźne, lokalne obniżenie wartości współczynnika korelacji RhoHV. W odpowiednim położeniu względem rotującej części, taka sygnatura może wskazywać na obecność szczątków uniesionych w powietrze. Jest to jeden z elementów tzw. Tornado Debris Signature (TDS) - radarowej sygnatury mogącej świadczyć o trąbie powietrznej znajdującej się przy powierzchni i powodującej szkody

- przekazał Łukasz Kuliński. 

Podobne wnioski płyną od Polskich Łowców Burz, którzy opisują szerszy kontekst pogodowy nad Polską.

- Nad południowo zachodnią, zachodnią (a początkowo także północną) Polską przetaczają się rozległe linie szkwałowe lokalnie z wbudowanymi superkomórkami. Na trasie formacji konwekcyjnych notowane są silne i punktowo bardzo silne porywy wiatru o potencjale niszczącym. W Kłecku najprawdopodobniej mieliśmy do czynienia z trąbą powietrzną

- poinformowali Polscy Łowcy Burz. 

Polecany artykuł:

Ogromne straty i ranna osoba

Informacje napływające z terenu potwierdzają skalę kataklizmu. Jak donosi portal Moje-Gniezno.pl, w Kłecku powalone drzewo runęło na dom, a w tym samym rejonie oderwany fragment elewacji spadł na dziecko. W Woli Łagiewnickiej i Gorzuchowie wiatr zerwał dachy z budynków. 

- Docierają do nas kolejne materiały z rozległych zniszczeń nad Kłeckiem w województwie wielkopolskim. Powalonych / uszkodzonych jest wiele drzew. Notowane są także uszkodzenia w budynkach i infrastrukturze energetycznej

- dodają Polscy Łowcy Burz. 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zareagował, podnosząc stopień zagrożenia dla regionu.

- Dla województwa dolnośląskiego oraz części województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego podniesiono stopień ostrzeżenia przed silnym wiatrem z 1. na 2. Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do około 100 km/h

- przekazano w komunikacie. 

Pilny apel władz gminy Kłecko. Co robić?

Władze Gminy Kłecko w obliczu kryzysu wystosowały pilny komunikat do mieszkańców, apelując o zachowanie najwyższej ostrożności. Podkreślono, że "wszelkie zagrożenia wymagające pilnej interwencji służb, w szczególności zagrożenia życia lub zdrowia, prosimy zgłaszać pod numer alarmowy 112".

Urzędnicy proszą, aby ograniczyć przemieszczanie się, jeśli nie jest to absolutnie konieczne, ponieważ na drogach i chodnikach mogą leżeć połamane konary i inne niebezpieczne przeszkody. Władze uczulają, czego absolutnie nie wolno robić:

- Prosimy nie zbliżać się do zerwanych przewodów energetycznych, uszkodzonych drzew, niestabilnych konstrukcji oraz innych niebezpiecznych miejsc. Nie należy samodzielnie usuwać elementów znajdujących się w pobliżu linii energetycznych.

Służby apelują również o zgłaszanie takich zdarzeń jak powalone drzewa, uszkodzone linie energetyczne czy zniszczenia budynków. W komunikacie zawarto też prośbę o zwrócenie uwagi na osoby starsze i samotne, które mogą potrzebować pomocy. Służby ratunkowe cały czas pracują nad usuwaniem skutków nawałnicy.

Potężna wichura w Wielkopolsce! Zerwane dachy, powalone drzewa i ogromne zniszczenia
Galeria zdjęć 15
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WICHURA
WIELKOPOLSKA
IMGW
IMGW PROGNOZA