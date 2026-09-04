Ciało mężczyzny w jeziorze. Wędkarz dokonał makabrycznego odkrycia!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-09-04 11:45

Makabryczne znalezisko w Wągrowcu. Podczas wędkowania nad jeziorem mężczyzna dostrzegł w zaroślach ludzkie zwłoki i od razu powiadomił odpowiednie służby. Straż pożarna z pomocą policjantów wydobyła z wody ciało około 50-letniego mężczyzny. Obecnie trwają czynności mające na celu ustalenie jego tożsamości oraz dokładnych okoliczności zgonu.

Policjant na motorówce policyjnej nad jeziorem. O znalezieniu zwłok w Wągrowcu przeczytasz na SE.
Autor: Anna Kisiel zdjęcie ilustracyjne

Tragiczne wydarzenia rozegrały się w czwartek, 3 września, krótko po godzinie 16:00 nad Jeziorem Durowskim w Wągrowcu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stację TVP Poznań, wędkarz wypatrzył w przybrzeżnych trzcinach dryfujące ludzkie ciało.

Zszokowany wędkarz niezwłocznie wezwał pomoc, a na miejsce błyskawicznie zadysponowano zastępy straży pożarnej i patrole policji. Strażacy, współdziałając z mundurowymi, wyciągnęli na brzeg ciało, które należało do mężczyzny liczącego około 50 lat. Denat posiadał na sobie odzież, lecz służby nie odnalazły przy nim żadnych dokumentów mogących pomóc w szybkiej identyfikacji.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła miejscowa policja. Funkcjonariusze intensywnie pracują nad poznaniem tożsamości zmarłego oraz odtworzeniem przebiegu wydarzeń, które doprowadziły do tragedii.

Obecnie pozostaje zagadką, w jaki sposób mężczyzna znalazł się w wodzie. Śledczy prowadzą drobiazgowe działania operacyjne, mające rozwikłać zagadkę tej tajemniczej śmierci w Jeziorze Durowskim.

Pokój Zbrodni - Wjechał w małżeństwo samochodem, przycisnął ofiary do ściany. Sąd potraktował go łagodnie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki