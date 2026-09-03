Pogoda w Poznaniu na weekend 4-6 września

Aura w Poznaniu w najbliższy weekend, od 4 do 6 września, będzie kapryśna i pokaże dwa różne oblicza. Pierwsza część weekendu upłynie pod znakiem chmur, deszczu i silniejszego wiatru, co może utrudnić plany na świeżym powietrzu. Sytuacja zacznie się jednak zmieniać, a niedziela przyniesie zdecydowaną poprawę pogody, choć będzie to najchłodniejszy dzień tego okresu.

Deszczowy początek weekendu

Piątek, 4 września, przywita mieszkańców Poznania dużym zachmurzeniem i opadami deszczu. Prognozy wskazują, że w ciągu dnia może spaść około 7-8 mm wody, co sprawi, że będzie to najbardziej mokry dzień weekendu. Temperatura maksymalna sięgnie około 21 stopni Celsjusza, natomiast w nocy termometry wskażą około 16°C. Dzień będzie również dość wietrzny – średnia prędkość wiatru wyniesie blisko 7 m/s.

Sobota nadal z deszczem, ale wietrzniejsza

W sobotę, 5 września, pogoda nie ulegnie jeszcze radykalnej poprawie. Na niebie wciąż dominować będą chmury, z których okresowo mogą pojawiać się słabe opady deszczu. Ich intensywność będzie jednak znacznie mniejsza niż w piątek. Co istotne, sobota zapowiada się jako najbardziej wietrzny dzień weekendu, ze średnią prędkością wiatru dochodzącą do 8 m/s. Będzie też nieco chłodniej – maksymalna temperatura w ciągu dnia to około 20°C, a minimalna spadnie do około 14 stopni.

Niedziela przyniesie wreszcie poprawę

Prawdziwy przełom w pogodzie nastąpi w niedzielę, 6 września. Tego dnia w Poznaniu nie są prognozowane żadne opady deszczu. Zachmurzenie będzie umiarkowane, co daje szansę na dłuższe chwile ze słońcem. Wiatr również wyraźnie osłabnie, osiągając prędkość około 5 m/s. Niedziela będzie jednak najchłodniejszym dniem weekendu. Maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie około 19°C, a w nocy spadnie do 13 stopni Celsjusza.

Jak spędzić ten weekend w Poznaniu?

Zmienna aura sprawia, że plany na ten weekend warto dostosować do prognozy. Deszczowy i wietrzny piątek to dobry moment na nadrobienie zaległości kulturalnych, wizytę w kinie lub spędzenie czasu w jednej z klimatycznych kawiarni. Sobota, choć wciąż z ryzykiem przelotnych opadów i silnym wiatrem, może pozwolić na krótki spacer, pod warunkiem zabrania ze sobą parasola i cieplejszej odzieży. Z kolei niedziela zapowiada się idealnie na aktywności na zewnątrz. Brak deszczu i słabszy wiatr zachęcają do dłuższych spacerów po parkach czy wycieczek rowerowych, mimo nieco niższej temperatury.

Dane pogodowe: OpenWeather