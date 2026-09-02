Tragiczny finał grzybobrania w wielkopolskim lesie. Odnaleźli ciało

Tragiczny finał grzybobrania w Łopiennie

Lokalny serwis informacyjny Gniezno24.com poinformował, że we wtorkowy poranek, 1 września, na zalesionym terenie leżącym pomiędzy miejscowościami Łopienno w gminie Mieleszyn oraz Gołaszewo w gminie Mieścisko w województwie wielkopolskim, dokonano makabrycznego odkrycia. Osoby przebywające na miejscu zauważyły zwłoki człowieka.

Szybko ustalono tożsamość zmarłego. Okazało się, że to 62-letni mieszkaniec okolicy, który rankiem udał się w ten rejon, by zbierać leśne okazy. Mężczyzna mógł spędzić w lesie kilka godzin.

Przybyli na miejsce medycy mogli jedynie potwierdzić śmierć 62-latka. Pracujący tam śledczy przeprowadzili rutynowe czynności, które wykluczyły, by do śmierci mężczyzny przyczynił się ktoś inny. W związku z tymi ustaleniami, prokuratura odstąpiła od dalszych działań i zezwoliła bliskim na odebranie ciała zmarłego.

Służby apelują o bezpieczeństwo podczas zbierania grzybów

Wraz z nadejściem września i startem sezonu dla miłośników darów lasu, policjanci ponownie przypominają o kluczowych regułach, które mogą uratować nam życie, gdy sytuacja wymknie się spod kontroli:

należy unikać samotnych wypraw – warto zabrać ze sobą towarzysza i pilnować, by zawsze był w zasięgu naszego wzroku,

rodzina lub znajomi powinni wiedzieć, gdzie dokładnie idziemy oraz o której godzinie zamierzamy wrócić,

oraz o której godzinie zamierzamy wrócić, absolutną podstawą jest posiadanie przy sobie telefonu z pełną baterią, a w przypadku popołudniowych spacerów przydatna będzie również latarka,

warto bacznie obserwować otoczenie i rejestrować w pamięci charakterystyczne miejsca, takie jak wyjątkowe drzewa, potoki czy obiekty myśliwskie. Dzięki nim znacznie prościej znajdziemy drogę do domu lub przekażemy ratownikom informacje o naszym położeniu w razie zagubienia.

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