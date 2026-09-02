Tajemnicza śmierć mężczyzny. Ciało 43-latka odnaleziono w pustostanie!

Zgłoszenie o makabrycznym znalezisku dotarło do służb w sobotę, 29 sierpnia 2026 roku. Według informacji przekazanych przez portal TenPoznan.pl, zawiadomienie dotyczyło zwłok odkrytych w zrujnowanym budynku na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.

Ciało 43-latka odkryto w opuszczonym budynku w Ostrowie Wielkopolskim

Około godziny 17 funkcjonariusze przybyli w okolice zbiegu ulic Limanowskiego i Kaliskiej. Po wejściu do opuszczonego gmachu policjanci natrafili na zwłoki 43-latka. Mundurowi niezwłocznie przystąpili do pierwszych działań operacyjnych.

Zabezpieczono teren znaleziska, a śledczy przystąpili do wstępnych oględzin i zabezpieczania śladów. Jak dotąd służby milczą na temat okoliczności tego wstrząsającego zdarzenia i nie ujawniają szczegółów z miejsca zgonu mężczyzny.

Prokuratura zbada tajemniczą śmierć. Zlecono sekcję zwłok

Nad sprawą pochyliła się prokuratura. Najważniejszym celem dla śledczych jest obecnie wyjaśnienie, w jakich dokładnie okolicznościach 43-latek poniósł śmierć. Prokurator nadzorujący postępowanie nakazał zabezpieczenie ciała do badań sekcyjnych.

To właśnie wyniki autopsji mają rzucić więcej światła na zagadkowy zgon w pustostanie. Na tę chwilę organy ścigania odmawiają podawania jakichkolwiek dodatkowych informacji o przebiegu śledztwa.