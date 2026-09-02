Źle oznakowane prace drogowe przyczyną tragedii na A1? Nowe informacje

Katastrofa drogowa na A1

Na autostradzie A1 doszło do szokującego dramatu. 1 września tuż przed zjazdem Mykanów pojazd ciężarowy z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd zabezpieczający roboty drogowe. Wskutek zdarzenia śmierć na miejscu poniosło czterech mężczyzn w wieku od 20 do 63 lat. Cztery inne osoby w stanie ciężkim przewieziono do szpitali.

Jak przekazała policja 32-letni kierowca ciężarówki z województwa łódzkiego został zatrzymany, był trzeźwy, pobrano mu krew do dalszych badań.

Przedstawiciel GDDKiA zapewniał, że roboty były zabezpieczone zgodnie z procedurami, a kierowcy byli informowani o pracach już kilkaset metrów wcześniej.

W związku z trwającym śledztwem policja prosi kierowców o przekazywanie nagrań z przejazdu przez Mykanów tuż przed tragedią. Funkcjonariusze chcą zweryfikować m.in. oznakowanie robót oraz ustawienie pojazdów ekipy na prawym pasie.

Nowe nagranie z miejsca tragedii w sieci

Tymczasem w sieci pojawiło się nagranie mającego pochodzić z miejsca, w którym doszło do tragedii. Widać na nim, że około godzinę przed dramatycznym w skutkach wypadkiem auta zabezpieczające prace, które powinno dzielić co najmniej 100 metrów dystansu znajdują się w odległości zaledwie kilku metrów od siebie. Oznacza to, że pracownicy znajdowali się na jezdni źle zabezpieczeni.

Nagranie ujawnił Łukasz Zboralski z portalu brd24. Na tym portalu można się też zapoznać z rzeczonym nagraniem.

Jeśli okaże się ono autentyczne może wpłynąć na interpretację dramatycznych zdarzeń, do których doszło na A1.

Tragedia na A1 pod Częstochową. Ciężarówka wjechała w służby. Są ofiary. Zobacz galerię zdjęć z miejsca:

🚨 UJAWNIAMY! Robotnicy zginęli na A1 przez źle zabezpieczone prace 🚨Portal brd24 ma nagranie, na którym widać, że auta zabezpieczające prace, które powinno dzielić co najmniej 100 m, stoją 10 m od siebie... To złamanie wszelkich regułhttps://t.co/7fohHr1nBW— Łukasz Zboralski (@_zboral) September 1, 2026

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