Oto najmniej bezpieczne miasto w Polsce. Nowy ranking nie pozostawia złudzeń

Katowice z najgorszym wynikiem w kategorii bezpieczeństwa

Problemy Katowic nie kończą się na zanieczyszczonym powietrzu, o czym niedawno informowaliśmy. Jak wynika z najnowszego rankingu Business Insider, stolica województwa śląskiego zajęła ostatnie miejsce w kategorii dotyczącej przestępczości.

Analiza oparta na danych Głównego Urzędu Statystycznego za pierwszy kwartał 2026 roku pokazuje, że w Katowicach popełniono 2949 przestępstw. Po przeliczeniu tej wartości na populację, wskaźnik wyniósł 10,6 incydentu na 1000 mieszkańców. To zdecydowanie najsłabszy wynik w całym zestawieniu obejmującym największe polskie miasta.

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Ponad 10 przestępstw na 1000 mieszkańców w Katowicach

Wskaźnik 10,6 przestępstwa na 1000 mieszkańców był głównym powodem, dla którego Katowice wylądowały na samym dnie klasyfikacji bezpieczeństwa. To statystyka, która wyraźnie obniża ogólną ocenę komfortu życia w stolicy Śląska.

Z drugiej strony ogólny wynik Katowic w rankingu Business Insider wcale nie jest tragiczny, gdyż miasto uplasowało się na 8. pozycji w ujęciu całościowym. Warto podkreślić, że Katowice okazały się bezkonkurencyjne w kwestii dostępności mieszkań, a także zajęły wysokie, trzecie miejsce pod względem poziomu bezrobocia.

Katowice to miasto pełne sprzeczności i kontrastów

Jako kluczowy ośrodek południowej Polski i serce Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Katowice przechodzą ogromną transformację. Choć historycznie kojarzyły się głównie z kopalniami i ciężkim przemysłem, obecnie stawiają na nowoczesność.

Stolica województwa śląskiego to dziś prężnie rozwijające się centrum nowych technologii, usług oraz biznesu. Dodatkowo oferuje swoim mieszkańcom szeroki dostęp do różnorodnych imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych.