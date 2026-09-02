To przebija nawet transfer Julki Wieniawy do Polsatu. Gwiazdor "1670" od teraz w "The Office PL"

Michał Sikorski z "1670" przechodzi do "The Office PL"

Spokój w biurze Kropliczanki zostaje zakłócony przez przybycie nowego pracownika, Roberta, w którego wciela się Michał Sikorski, doskonale kojarzony z roli w "1670". Ta niezwykle nietypowa postać, wyróżniająca się specyficznym akcentem oraz – co zauważa Darek – dość dziwnym garniturem, ma potencjał, by całkowicie zburzyć panujący w firmie porządek. Robert pojawia się prosto z Warszawy i błyskawicznie wchodzi w biurowe gierki pracowników. Jego twarz nie wyraża żadnych emocji, co sprawia, że odgadnięcie jego intencji graniczy z cudem. Dodatkowo jego sposób mówienia jest niezwykle osobliwy, a fakt, że zaczyna wtórować żartom Michała Holca, budzi jeszcze więcej pytań.

Obecność Michała Sikorskiego niewątpliwie wprowadzi do fabuły całkowicie nowy wymiar groteskowego humoru, prowokując mnóstwo krępujących sytuacji dla pozostałych bohaterów tej popularnej produkcji.

Spotkaj bohaterów "The Office PL" na Dniach Siedlec

W nadchodzącym, szóstym sezonie "The Office PL", który zadebiutuje jeszcze w tym roku, na ekrany powrócą dobrze znani ulubieńcy publiczności. Twórcy obiecują mnóstwo irracjonalnych pomysłów i unikalnego humoru, w którym nie zabraknie oczywiście odpowiedniej dawki charakterystycznego dla tej serii cringe'u.

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Fani będą mieli niezwykłą okazję spotkać się z załogą Kropliczanki już 12 września podczas Dni Siedlec. Wydarzenie to umożliwi nie tylko obejrzenie z bliska słynnego biura, ale także wzięcie udziału w zabawach opartych na motywach z serialu. Najważniejszym punktem programu będzie jednak przedpremierowy pokaz dwóch początkowych odcinków najnowszego sezonu.

Kto zagra w 6. sezonie "The Office PL" i kiedy premiera?

Za sterami szóstej odsłony "The Office PL" pozostaje sprawdzona ekipa: reżyserią zajmuje się Maciej Bochniak, a za scenariusz odpowiadają Jakub Rużyłło i Mateusz Zimnowodzki pod nadzorem Łukasza Sychowicza. Na ekranie ponownie zobaczymy takie gwiazdy jak Piotr Polak, Vanessa Aleksander, Adam Woronowicz, Kornelia Strzelecka, Rafał Kowalski, Adam Bobik, Monika Kulczyk, Mateusz Król, Monika Obara, Marcin Pempuś, Jan Sobolewski oraz Milena Lisiecka. Dokładny termin premiery najnowszych epizodów pozostaje jeszcze tajemnicą, wiadomo jedynie, że zadebiutują one w jesiennej ramówce.

Sonda Z poniższej listy najlepszym serialem komediowym jest... "The Office PL" "1670" "Emigracja XD" i "Edukacja XD"