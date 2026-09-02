Polska na podbój Eurowizji Junior. Te gwiazdy napisały naszą tegoroczną piosenkę! Zaśpiewa ją Wiktor Sas

Wiktor Sas reprezentantem Polski. W maju zwyciężył w "The Voice Kids"

Wygrana w dziewiątej odsłonie muzycznego show "The Voice Kids" zagwarantowała młodemu wokaliście nie tylko prestiżową statuetkę. Wiktor Sas z drużyny Tribbsa zdobył najwięcej głosów widzów w finale i to on będzie reprezentował nasz kraj podczas październikowego finału Eurowizji Junior.

Zaraz po zakończeniu telewizyjnego programu, Tribbs zaprosił do Warszawy zarówno zagranicznych, jak i rodzimych artystów, aby ruszyć z pracami nad konkursowym utworem. Choć przygotowania były trzymane w ścisłej tajemnicy, to wreszcie wypłynęły pierwsze konkrety dotyczące eurowizyjnej propozycji Wiktora.

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Tribbs, Lanberry i Koder to autorzy polskiego hitu

Jak przekazała w swoich mediach społecznościowych Telewizja Polska, za stworzenie piosenki, którą usłyszymy na Malcie, odpowiada trener chłopca z "The Voice Kids", czyli Tribbs. Współtwórcami kompozycji są także producent muzyczny Koder oraz Lanberry, która jest współautorką eurowizyjnych sukcesów Viki Gabor i Roksany Węgiel.

Ostatnie prace nad kompozycją jeszcze trwają, jednak z uwagi na to, że tegoroczna impreza odbędzie się dość wcześniej - już 24 października - premiera utworu jest tuż-tuż! Zgodnie z oficjalnymi zasadami konkursu, większość utworu, bo aż 65% tekstu, musiała zostać stworzona w języku polskim.

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Kiedy Eurowizja Junior 2026? Co wiemy o konkursie?

24. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci zostanie zorganizowana na Malcie, a dokładnie w Malta Fairs & Conventions Centre w Ta' Qali. Wydarzenie odbędzie się 24 października. Do rywalizacji przystąpi 16 reprezentacji, w tym oczywiście Polska. Na ten moment nie podano jeszcze do informacji publicznej, kto poprowadzi imprezę i jak będzie prezentować się konkursowa scena.

Warto wspomnieć, że triumfatorkami Eurowizji Junior z Polski są Roksana Węgiel, która wygrała w 2018 roku, oraz Viki Gabor, która powtórzyła jej sukces rok później. Dzięki temu staliśmy się pierwszym państwem w historii, które zorganizowało konkurs dwukrotnie rok po roku. W ubiegłej edycji Marianna Kłos, wykonująca piosenkę "Brightest Light", uplasowała się na ósmej lokacie.

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