Polska na podbój Eurowizji Junior. Te gwiazdy napisały naszą tegoroczną piosenkę! Zaśpiewa ją Wiktor Sas

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-09-02 14:26

Zbliża się Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Polskę w tym roku reprezentuje zwycięzca programu "The Voice Kids", Wiktor Sas. Chłopak jest w trakcie kończenia pracy nad swoim eurowizyjnym utworem, przy którym pomagał mu jego trener ze wspomnianego show, czyli Tribbs. Poznaliśmy też innych twórców piosenki. Eurowizja Junior 2026 już 24 października.

Wiktor Sas reprezentantem Polski. W maju zwyciężył w "The Voice Kids"

Wygrana w dziewiątej odsłonie muzycznego show "The Voice Kids" zagwarantowała młodemu wokaliście nie tylko prestiżową statuetkę. Wiktor Sas z drużyny Tribbsa zdobył najwięcej głosów widzów w finale i to on będzie reprezentował nasz kraj podczas październikowego finału Eurowizji Junior.

Zaraz po zakończeniu telewizyjnego programu, Tribbs zaprosił do Warszawy zarówno zagranicznych, jak i rodzimych artystów, aby ruszyć z pracami nad konkursowym utworem. Choć przygotowania były trzymane w ścisłej tajemnicy, to wreszcie wypłynęły pierwsze konkrety dotyczące eurowizyjnej propozycji Wiktora.

ZOBACZ TEŻ: Wiktor Sas jedzie na Eurowizję Junior. Kibicują mu poprzednicy, a przygotowania idą pełną parą

Tribbs, Lanberry i Koder to autorzy polskiego hitu

Jak przekazała w swoich mediach społecznościowych Telewizja Polska, za stworzenie piosenki, którą usłyszymy na Malcie, odpowiada trener chłopca z "The Voice Kids", czyli Tribbs. Współtwórcami kompozycji są także producent muzyczny Koder oraz Lanberry, która jest współautorką eurowizyjnych sukcesów Viki Gabor i Roksany Węgiel.

Ostatnie prace nad kompozycją jeszcze trwają, jednak z uwagi na to, że tegoroczna impreza odbędzie się dość wcześniej - już 24 października - premiera utworu jest tuż-tuż! Zgodnie z oficjalnymi zasadami konkursu, większość utworu, bo aż 65% tekstu, musiała zostać stworzona w języku polskim.

Eurowizja Junior 2026 - Wiktor Sas i autorzy polskiej piosenki
Galeria zdjęć 25

Kiedy Eurowizja Junior 2026? Co wiemy o konkursie?

24. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci zostanie zorganizowana na Malcie, a dokładnie w Malta Fairs & Conventions Centre w Ta' Qali. Wydarzenie odbędzie się 24 października. Do rywalizacji przystąpi 16 reprezentacji, w tym oczywiście Polska. Na ten moment nie podano jeszcze do informacji publicznej, kto poprowadzi imprezę i jak będzie prezentować się konkursowa scena.

Warto wspomnieć, że triumfatorkami Eurowizji Junior z Polski są Roksana Węgiel, która wygrała w 2018 roku, oraz Viki Gabor, która powtórzyła jej sukces rok później. Dzięki temu staliśmy się pierwszym państwem w historii, które zorganizowało konkurs dwukrotnie rok po roku. W ubiegłej edycji Marianna Kłos, wykonująca piosenkę "Brightest Light", uplasowała się na ósmej lokacie.

Polecany artykuł:

Sonda
Czy Lanberry powinna jechać na Eurowizję?
Żabson o raperach na Eurowizji. To dlatego nie reprezentują naszego kraju.
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

The Voice Kids
EUROWIZJA
EUROWIZJA JUNIOR
Tribbs (Mikołaj Trybulec)
Lanberry (Małgorzata Uściłowska)