Kuba Wojewódzki w końcu potwierdził związek z koleżanką ze stacji. Został do tego zmuszony?

Kuba Wojewódzki związał się z młodszą koleżanką ze stacji

Na początku października Kuba Wojewódzki (63 l.) zaskoczył całą Polskę informacją o swoim ślubie! Chociaż nie zdradził kim jest jego wybranka, to wiele wskazuje na to, że jest nią prawie o trzydzieści lat młodsza koleżanka z TVN, Żaneta Rosińska (36 l.). Parę kilka razy przyłapali paparazzi. Z kolei w kwietniu ubiegłego roku pojawili się razem na premierze spektaklu "Hamlet".

Kuba Wojewódzki jest osobą, która nie stroni od kontrowersji, a dla rozgłosu jest w stanie zrobić naprawdę wiele. Nic więc dziwnego, że wiele osób powątpiewało w jego słowa o ślubie. Sami zainteresowani do tej pory unikali bezpośrednich komentarzy na temat ich domniemanego małżeństwa, ale jednocześnie umiejętnie podkręcali plotki m.in. publikując w tym samym czasie relacje z wyjazdów w te same miejsca.

Kilka tygodni temu coś się zmieniło. Po raz pierwszy od dawna Wojewódzki opublikował na swoim profilu zdjęcie Żanety. Co więcej, oznaczył ją w poście, czego wcześniej praktycznie nie robił. Kolejne zdjęcie wrzucił w połowie sierpnia. Dla internautów był to wyraźny sygnał, że para coraz mniej przejmuje się ukrywaniem swojej relacji.

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Kuba Wojewódzki potwierdził związek. Wszystko przez Filipa Chajzera!

W premierowym odcinku nowej edycji programu "Kuba Wojewódzki" gościł Filip Chajzer. Gwiazdor szykuje się właśnie do ślubu z młodziutką ukochaną. Chociaż z 20-letnią Bianką zaczęli się spotykać na początku roku, to już wiedzą, że chcą spędzić ze sobą całe życie.

W pewnym momencie rozmowa zeszła na wiek wybranki Chajzera juniora. To wtedy Kuba Wojewódzki powiedział o swojej partnerce.

Bianka to ma 19 czy 20 lat…. Powiem teraz bardzo trudną rzecz, bo jak wiesz ja jestem z partnerką, która jest dużo młodsza ode mnie… - zaczął prowadzący.

Filip Chajzer wtrącił się rzucając imię partnerki Wojewódzkiego.

Z Żanetą - stwierdził na co Kuba przytaknął.

Dawnemu dziennikarzowi TVN-u to nie wystarczyło i szybko dodał coś, co potwierdziło krążące od dawna plotki.

Kuba Wojewódzki chyba nie był do końca zadowolony z takiego przebiegu rozmowy. Sucho odpowiedział, że Chajzer "nie musiał tego mówić". Gość Wojewódzkiego w podobnym tonie odpowiedział, że "przecież wszyscy to wiedzą". Czy teraz Kuba Wojewódzki i Żaneta Rosińska przestaną się ukrywać?

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