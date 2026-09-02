Kuba Wojewódzki w końcu potwierdził związek z koleżanką ze stacji. Został do tego zmuszony?

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-09-02 13:27

Gdy kilka miesięcy temu Kuba Wojewódzki ogłosił, że jest po ślubie, mało kto mu wierzył. Z czasem okazało się, że jego domniemaną wybranką jest Żaneta Rosińska, która również pracuje w TVN. Sami zainteresowani nigdy oficjalnie nie potwierdzili związku. Wojewódzki zrobił to dopiero teraz. I poniekąd został do tego zmuszony.

Kuba Wojewódzki związał się z młodszą koleżanką ze stacji

Na początku października Kuba Wojewódzki (63 l.) zaskoczył całą Polskę informacją o swoim ślubie! Chociaż nie zdradził kim jest jego wybranka, to wiele wskazuje na to, że jest nią prawie o trzydzieści lat młodsza koleżanka z TVN, Żaneta Rosińska (36 l.). Parę kilka razy przyłapali paparazzi. Z kolei w kwietniu ubiegłego roku pojawili się razem na premierze spektaklu "Hamlet". 

Kuba Wojewódzki jest osobą, która nie stroni od kontrowersji, a dla rozgłosu jest w stanie zrobić naprawdę wiele. Nic więc dziwnego, że wiele osób powątpiewało w jego słowa o ślubie. Sami zainteresowani do tej pory unikali bezpośrednich komentarzy na temat ich domniemanego małżeństwa, ale jednocześnie umiejętnie podkręcali plotki m.in. publikując w tym samym czasie relacje z wyjazdów w te same miejsca.

Kilka tygodni temu coś się zmieniło. Po raz pierwszy od dawna Wojewódzki opublikował na swoim profilu zdjęcie Żanety. Co więcej, oznaczył ją w poście, czego wcześniej praktycznie nie robił. Kolejne zdjęcie wrzucił w połowie sierpnia. Dla internautów był to wyraźny sygnał, że para coraz mniej przejmuje się ukrywaniem swojej relacji.

Zobacz również: Małgorzata Socha wygadała się o związku Wojewódzkiego?! Reakcja jego "żony" mówi wszystko!

Kuba Wojewódzki potwierdził związek. Wszystko przez Filipa Chajzera!

W premierowym odcinku nowej edycji programu "Kuba Wojewódzki" gościł Filip Chajzer. Gwiazdor szykuje się właśnie do ślubu z młodziutką ukochaną. Chociaż z 20-letnią Bianką zaczęli się spotykać na początku roku, to już wiedzą, że chcą spędzić ze sobą całe życie.

W pewnym momencie rozmowa zeszła na wiek wybranki Chajzera juniora. To wtedy Kuba Wojewódzki powiedział o swojej partnerce.

Bianka to ma 19 czy 20 lat…. Powiem teraz bardzo trudną rzecz, bo jak wiesz ja jestem z partnerką, która jest dużo młodsza ode mnie… - zaczął prowadzący.

Filip Chajzer wtrącił się rzucając imię partnerki Wojewódzkiego.

Z Żanetą - stwierdził na co Kuba przytaknął.

Dawnemu dziennikarzowi TVN-u to nie wystarczyło i szybko dodał coś, co potwierdziło krążące od dawna plotki.

Z "Dzień Dobry TVN" - rzucił Filip.

Kuba Wojewódzki chyba nie był do końca zadowolony z takiego przebiegu rozmowy. Sucho odpowiedział, że Chajzer "nie musiał tego mówić". Gość Wojewódzkiego w podobnym tonie odpowiedział, że "przecież wszyscy to wiedzą". Czy teraz Kuba Wojewódzki i Żaneta Rosińska przestaną się ukrywać?

Zobacz również: Kuba Wojewódzki krzyczał na ukochaną w restauracji? Jej mina mówi wszystko. Potem było już tylko gorzej

Kuba Wojewódzki w neonowej koszuli. Obok miniatury z Żanetą Rosińską. O ich związku przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 30
Quiz o Kubie Wojewódzkim
Pytanie 1 z 10
Jak na drugie imię ma Kuba Wojewódzki
Fabijański szczerze o Stanowskim i Wojewódzkim. Z Krzysztofem połączyła go niechęć do Kuby? 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Żaneta Rosińska
Kuba Wojewódzki