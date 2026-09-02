Patricia Kazadi odsłoniła PŁAŚCIUTKI brzuch na czerwonym dywanie. Wcześniej nie była taka odważna!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-09-02 12:01

Patricia Kazadi pokazała się na jednej z imprez show-biznesowych i sprawiła, że wszystkie głowy oglądały się właśnie za nią. 38-latka skradła show prostą, czarną stylizacją, która, choć minimalistyczna, odsłoniła sporo ciała! Gwiazda do niedawna chętnie podkreślała piękny dekolt, teraz jednak postanowiła pochwalić się i płaskim brzuchem. Jak wam się podoba?

Kazadi w naprawdę małym topiku

Patricia Kazadi wie, co zrobić, aby przyciągnąć spojrzenia. 38-letnia gwiazda nawet nie musi sięgać po ekstrawaganckie stroje. W jej przypadku sprawdzi się... właściwie wszystko. Tym razem Kazadi połączył długą, dopasowaną do ciała spódnicę z kusym topikiem o stanikowym, nieco sportowym kroju. Na wszystko narzuciła rozpiętą czarną koszulę, a kropką nad i były ciemne okulary.

Całość aktorka i piosenkarka okrasiła srebrzystą biżuterią, płaski brzuch podkreśliła skórzanym paskiem, a stopy wsunęła w białe klapki. Buty były jedynym akcentem w kolorze innym niż czarnym. Ten dodatek miał też zupełnie inny styl i narzucił ton stylizacji, która z nonszalanckiej zrobiła się elegancka.

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Gwiazda Odsłoniła brzuch. Zazwyczaj stroni od podobnych stylizacji!

Tak ubrana Kazadi pojawiła się na czerwonym dywanie podczas imprezy radia RMF FM. Jej strój był dość codzienny i świetnie wyglądałby ze sportowym obuwiem, ale sprawdził się i podczas show-biznesowego wyjścia. Gwiazda zaskoczyła skąpym wdziankiem, bo choć spódnica zasłaniała jej nogi, to stanikowy top nie pozostawił wiele pola dla wyobraźni.

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Nie dość, że Patrycja wyeksponowała dekolt, co ostatnimi czasy robiła dość chętnie, to jeszcze pokazała wszystkim swój płaściutki brzuch. Lekka narzutka w postaci koszuli nieco stonowała stylizację, by żadna granica nie została przekroczona, a na dodatek optycznie wysmukliła talię. Strój był minimalistyczny, ale od gwiazdy i tak nie dało się oderwać oczu. Zresztą zobaczcie sami - TUTAJ ZNAJDZIECIE ZDJĘCIA Kazadi z wydarzenia, a także z poprzednich wyjść. Widać różnicę?

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PŁASKI BRZUCH
BRZUCH
PATRICIA KAZADI
CZERWONY DYWAN