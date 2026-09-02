Kazadi w naprawdę małym topiku

Patricia Kazadi wie, co zrobić, aby przyciągnąć spojrzenia. 38-letnia gwiazda nawet nie musi sięgać po ekstrawaganckie stroje. W jej przypadku sprawdzi się... właściwie wszystko. Tym razem Kazadi połączył długą, dopasowaną do ciała spódnicę z kusym topikiem o stanikowym, nieco sportowym kroju. Na wszystko narzuciła rozpiętą czarną koszulę, a kropką nad i były ciemne okulary.

Całość aktorka i piosenkarka okrasiła srebrzystą biżuterią, płaski brzuch podkreśliła skórzanym paskiem, a stopy wsunęła w białe klapki. Buty były jedynym akcentem w kolorze innym niż czarnym. Ten dodatek miał też zupełnie inny styl i narzucił ton stylizacji, która z nonszalanckiej zrobiła się elegancka.

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Gwiazda Odsłoniła brzuch. Zazwyczaj stroni od podobnych stylizacji!

Tak ubrana Kazadi pojawiła się na czerwonym dywanie podczas imprezy radia RMF FM. Jej strój był dość codzienny i świetnie wyglądałby ze sportowym obuwiem, ale sprawdził się i podczas show-biznesowego wyjścia. Gwiazda zaskoczyła skąpym wdziankiem, bo choć spódnica zasłaniała jej nogi, to stanikowy top nie pozostawił wiele pola dla wyobraźni.

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Nie dość, że Patrycja wyeksponowała dekolt, co ostatnimi czasy robiła dość chętnie, to jeszcze pokazała wszystkim swój płaściutki brzuch. Lekka narzutka w postaci koszuli nieco stonowała stylizację, by żadna granica nie została przekroczona, a na dodatek optycznie wysmukliła talię. Strój był minimalistyczny, ale od gwiazdy i tak nie dało się oderwać oczu. Zresztą zobaczcie sami - TUTAJ ZNAJDZIECIE ZDJĘCIA Kazadi z wydarzenia, a także z poprzednich wyjść. Widać różnicę?

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