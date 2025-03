Patricia Kazadi zaszalała z bluzą. Kosztowała kilka tysięcy złotych! Luksus aż bije po oczach

Co z chrztem syna Marcina Hakiela? Mama małego Romea twardo obstaje przy swoim. Hakiel ma inne zdanie

Kto jak kto, ale Patricia Kazadi dobrze wie, jak się ubrać, żeby zrobić wielkie wejście. Podczas przedpremierowego pokazu 1. odcinka programu "Must Be The Music" gwiazda wyglądała tak, że nie dało się od niej oderwać oczu.

Wszystko z powodu pewnego zabiegu - piosenkarka i aktorka połączyła długą bluzę o sportowym charakterze z wyrazistą biżuterią, skórzanymi kozakami o niezbyt minimalistycznej formie, białą torebką i... czarnym rękawem, który przechodził w rękawiczkę.

Oryginalnie! Ale tanio nie było.

Bluza Kazadi kosztuje kilka tysięcy złotych (torebka też!)

Gwiazdy nie oszczędzają na ubraniach, szczególnie gdy starają się wyglądać nieprzeciętnie. Bluza, na którą tym razem postawiła Patricia, pochodzi z kolekcji marki Balenciaga, czego nie dało się nie zauważyć. Ogromny napis z nazwą marki i numerem 01 to główna ozdoba białej, sportowej bluzy, za którą trzeba zapłacić krocie.

Bluza kosztuje 850 euro, czyli około 3500 zł. Koszulka z identycznym napisem to koszt 3100 zł, za czapeczkę trzeba zapłacić 1600 zł, a za kurtkę aż ponad 30 tys. zł!

Na torebkę, którą Kazadi dodała do stroju, trzeba wydać mniej więcej tyle, ile na bluzę - 3500 zł.

Kazadi pokazała się fanom w pełnej krasie

Jeszcze zanim zaczął się pokaz 1. odcinka "Must Be The Music", na który zaproszono i Kazadi, i Natalię Szroeder, Sebastiana Karpiela-Bułeckę, Adama Zdrójkowskiego, Miuosha czy Dawida Kwiatkowskiego, Patricia pokazała się fanom podczas jazdy na miejsce. Wyglądała doskonale!

Na swoim instagramowym profilu zaprezentowała perfekcyjny makijaż w naturalnych barwach, białą bluzę i błyszczącą biżuterię. Nie dało się od niej oderwać oczu! Zobaczcie zdjęcia i oceńcie stylizację 36-latki.

