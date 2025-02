Patricia Kazadi: Żałuję, że wcześniej nie zamroziłam jajeczek! Namawia kobiety do zabiegu

Patricia Kazadi otwarcie mówi o mrożeniu jajeczek i macierzyństwie

Już niebawem Patricia Kazadi pojawi się w Telewizji Polsat w roli prowadzącej "Must be the music", ale to nie koniec spraw, które ją pochłaniają. Z pełnym przekonaniem mówi o tym, co dla wielu kobiet wciąż jest tematem tabu: zdrowie reprodukcyjne, macierzyństwo i prawo do świadomych wyborów.

– Uważam, że każda kobieta, która rozważa macierzyństwo, ale nie ma partnera albo boryka się z problemami zdrowotnymi, powinna wiedzieć, że istnieje opcja zamrożenia jajeczek – mówi otwarcie. – Nic na tym nie traci, a może tylko zyskać.

To temat, o którym wciąż mówi się za mało. Presja społeczna, osądzanie decyzji kobiet i wstyd związany z problemami zdrowotnymi sprawiają, że wiele z nich nie podejmuje świadomych decyzji na czas.

– To jest wstyd – komentować cudze życie i narzucać komuś, czy powinien mieć dzieci, kiedy i dlaczego. Nie jest wstydem powiedzieć: "Hej, doświadczyłam czegoś i dzielę się tym, żebyś Ty nie musiała czuć wstydu" – podkreśla.

Kazadi nie ukrywa, że sama długo zastanawiała się, czy mówić otwarcie o swojej chorobie. Endometrioza to nie tylko bolesna dolegliwość, ale także choroba, która wpływa na płodność i codzienne funkcjonowanie.

– Przez pierwsze dwa lata od diagnozy zachowałam to dla siebie. Ale potem dotarło do mnie, że jeśli opowiem o swojej historii, mogę pomóc innym kobietom – przyznaje. – Dzięki pracy z fundacją pomogliśmy tysiącom, a nawet dziesiątkom tysięcy kobiet. To jest gra warta świeczki.

To dlatego teraz mówi wprost: gdyby wiedziała wcześniej, że zamrożenie jajeczek mogłoby zwiększyć jej szanse na macierzyństwo, zrobiłaby to bez wahania.

