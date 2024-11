Co na to Basia Kurdej-Szatan?

Patricia Kazadi została jedną z prowadzących show Polsatu "Must Be the Music. Tylko muzyka". Gwiazda wraz z Maciejem Rockiem oraz Adamem Zdrójkowskim będzie wspierać uczestników, którzy przyszli do programu. Artystka w rozmowie z nami wyjawiła, jak pracowało się jej na planie programu oraz czy ma konflikt z jedną z jurorek, jak jakiś czas temu pisały media. Niewiarygodne, co wyznała.

Patricia Kazadi rozprawia o konflikcie z Natalią Szroeder

Patricia Kazadi zajęła niedawno drugie miejsce w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". 36-latka wykazała się tam niezwykłym talentem wokalnym oraz umiejętnościami aktorskimi. Od kilku miesięcy Kazadi pracuje też na planie show "Must Be the Music. Tylko muzyka" - w programie objęła rolę prowadzącej. W rozmowie z "Super Expressem" skomentowała pojawiające się plotki o jej konflikcie z Natalią Szroeder.

Cały czas na moich spotkaniach, panelach, w których uczestniczę, motywuje kobiety do tego, żeby się trzymały razem i wspierały i wyciągały tę pomocną dłoń, kiedy idą do góry do swoich koleżanek, a nie zjadały się nawzajem. Dla mnie to było bardzo przykre to przeczytać. Natalia mi to wysłała i od razu byłyśmy takie obydwie tym bardzo zniesmaczone - to po pierwsze. Po drugie było nam po prostu przykro, że zawsze gdzieś tam starają się znaleźć taką narrację nastawiania kobiet przeciwko sobie. Dlaczego nie czytasz o tym, że na przykład Seba z Miłoszem siebie nie lubią, tylko zawsze to są kobiety. Nie podoba mi się ta narracja, jestem jej bardzo przeciwna, absolutnie z Natalką mamy rewelacyjne relacje - powiedziała "Super Expressowi" Kazadi.

W dalszej części wywiadu gwiazda podkreśliła, że jest wielką fanką Natalii. Kazadi wyjawiła, że podczas nagrań "Must Be the Music. Tylko muzyka" bardzo lubi współpracować z Natalią. Ceni ją jako artystkę i dementuje pojawiające się w sieci plotki o konflikcie.

Znamy się od wielu, wielu lat, wspieramy się od wielu, wielu lat. Ja jestem fanką Natalii jeszcze od czasów, kiedy zaczynała tak naprawdę swoją drogę muzyczną. Jest przepiękna, utalentowana i non stop sobie też kadzimy ze sceny i rozmawiamy ze sobą, bo mamy kontakt tylko przez scenę, bo ona jest w jury, ja jestem za kulisami, więc w tych momentach, kiedy wychodzę na scenę, mamy tam otwarcia, zamknięcia odcinków, mamy szansę ze sobą porozmawiać i zawsze jest przemiło i jest samo wsparcie. Także dementuję, brzydzi mnie to, proszę przestać - mówi "Super Expressowi" Patricia Kazadi.

