Filip Chajzer o relacji z przyszłą teściową: "Nie znosi mnie". Rodzice Bianki nie pojawią się na ślubie?

Filip Chajzer szykuje się do ślubu z 20-letnią Bianką

Filip Chajzer (41 l.) w 2011 roku poślubił swoją młodzieńczą miłość. Małżeństwo zakończyło się po dwóch latach, a w sumie po dziesięciu latach związku. Dziś prezenter nie lubi wracać do tamtych czasów. Do tego kilka lat temu przeszedł nawrócenie i ślub cywilny nie ma dla niego teraz żadnego znaczenia.

Obecnie szykuje się do złożenia przysięgi przed Bogiem. Jego wybraną jest o ponad dwadzieścia lat młodsza Bianka. Ich związek wyszedł na jaw wiosną tego roku. 20-latka towarzyszyła partnerowi podczas jednego ze spotkań autorskich. Na wydarzeniu niespodziewanie pojawiła się matka dziewczyny i zaczęła oskarżać Chajzera o odcinanie jej od rodziny.

Zapytała go, jak wyobraża sobie ten związek i czemu miał nakłaniać dziewczynę po zaledwie kilku tygodniach znajomości do zamieszkania razem bez wiedzy rodziców, a także dlaczego utrudnia jej kontakty z rodziną. Zrobiło się bardzo niezręcznie - mówił w rozmowie z Pudelkiem jeden z uczestników spotkania.

Filip Chajzer pytany o zaistniałą sytuację stwierdził, że jest to "wewnętrzna sytuacja rodzinna". Z czasem zaczęły wychodzić na jaw kulisy pierwszego spotkania gwiazdora z obecną narzeczoną. Mieli się poznać na początku tego roku w jednym ze studiów nagraniowych, w którym Filip nagrywał swój podcast, a Bianka pracowała jako producentka. Dość szybko zaczęli się spotykać, a w maju doszło do zaręczyn.

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Filip Chajzer: Rodzice jego ukochanej nie pojawią się na ślubie?!

Obecnie trwają ostatnie przygotowania do ślubu, który ma się odbyć pod koniec września w Krakowie. Zygmunt Chajzer, ojciec pana młodego, w rozmowie z portalem Eska wyznał, że szukają z żoną odpowiedniego prezentu. Zapytany o Biankę stwierdził, że jest to "ładna, fajna, miła dziewczyna". Spotkali się jednak zaledwie dwa razy.

Wiele wskazuje na to, że na ślubie zabraknie za to rodziców panny młodej. Filip Chajzer gościł w premierowym odcinku nowego sezonu programu "Kuba Wojewódzki". W pewnym momencie prowadzący zapytał go o to, czy teściowa go lubi.

Myślę, że mnie nie znosi - odpowiedział szczerze Chajzer.

Kuba Wojewódzki ciągnął temat dalej i dopytał czy naprawdę do nie znosi. Filip Chajzer stwierdził, że tak mu się wydaje i zaczął tłumaczyć, dlaczego tak jest. Stwierdził, że ta niechęć wynika z faktu, że Bianka opuściła rodzinne gniazdo, a jej bliscy nie mogą się z tym pogodzić.

Tak mi się wydaje. Jakby to powiedzieć, żeby nic nie powiedzieć, a żeby tak powiedzieć, żeby było miło i nikogo nie skrzywdzić.... [Moja teściowa in spe nie znosi mnie, gdyż… - red.] ...gdyż jest to historia o opuszczaniu gniazda, dosyć psychologiczna. Bardzo naturalna i absolutnie zrozumiała. I, no, co ja mogę, nic nikomu tutaj nie zawiniłem, nie? Każdy musi swoją historię przeżyć i przepracować - przyznał.

Wojewódzki zapytał również o tatę Bianki. Okazało się, że pracuje jako operator w TVN! Jednak i on nie ma za dobrego zdania o przyszłym zięciu. Showman dopytywał o szczegóły ich relacji na co jego gość odpowiedział wzruszeniem ramion, a po chwili dodał "Ja próbowałem, nie?". To czy rodzice Bianki pojawią się na ślubie ciągle jest wielką niewiadomą.

Jest to teraz przedmiotem naszego życiowego Netflixa. Jesteśmy w drugim sezonie - podsumował Filip Chajzer.

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