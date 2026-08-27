Zygmunt Chajzer o młodziutkiej narzeczonej syna. "Widzieliśmy się dwukrotnie"

Filip Chajzer szykuje się do ślubu z młodszą o 20 lat Blanką

W ostatnich miesiącach media nieustannie rozpisują się o życiu uczuciowym Filipa Chajzera. Znany 41-latek na początku tego roku założył własny podcast i to właśnie w trakcie realizacji tego projektu poznał dwudziestoletnią Blankę. Uczucie między nimi wybuchło błyskawicznie, a już w czerwcu gwiazdor oficjalnie potwierdził krążące plotki o zaręczynach, które miały miejsce kilka tygodni wcześniej.

Obecnie para intensywnie planuje ceremonię ślubną. Z informacji pojawiających się w przestrzeni medialnej wynika, że uroczystość zaplanowano na końcówkę września w Krakowie, a impreza weselna odbędzie się w lokalu należącym do znajomego pana młodego. Jak udało nam się dowiedzieć, świadkową Filipa Chajzera zostanie Małgorzata Ohme, czyli znana psycholożka i wieloletnia przyjaciółka prezentera, mocno wspierająca tę relację od samego początku.

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Na uroczystości na pewno nie zabraknie najbliższej rodziny dziennikarza. Podczas prezentacji jesiennej ramówki stacji TVN, Zygmunt Chajzer oficjalnie odniósł się do matrymonialnych planów swojego syna. W wywiadzie udzielonym Radiu Eska wyznał, że zaproszenie już do niego dotarło i aktualnie głowi się nad wyborem odpowiedniego, niezapomnianego upominku.

Dostaliśmy zaproszenie na ślub, wybieramy się. Ciągle zastanawiamy się nad prezentem ślubnym, bo to nie jest prosta sprawa. Myślę, że pójdzie bardziej w kierunku zaskoczenia i żartu - stwierdził w rozmowie z Maksymilianem Kluziewiczem.

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W trakcie tej samej rozmowy Zygmunt Chajzer został zapytany o kwestię tradycyjnego błogosławieństwa dla narzeczonych. Prezenter otwarcie stwierdził, że takie religijne rytuały woli zostawić ludziom o większej duchowości, natomiast on sam po prostu mocno kibicuje parze i szczerze życzy im wspaniałej, wspólnej przyszłości.

Ja nie jestem od błogosławieństw, od tego są inne osoby, bardziej uduchowione. Ja jestem od tego, żeby powiedzieć: "Kochani, przed wami całe życie, zróbcie wszystko, żeby to życie było fajne" - powiedział Chajzer senior.

Gospodarz kultowego programu „Idź na całość” miał już sposobność porozmawiać z przyszłą synową na żywo. Ich pierwsze spotkanie odbyło się w okresie wiosennym z okazji urodzin ojca pana młodego. W rozmowie z dziennikarzami „Super Expressu” gwiazdor wyraźnie podkreślił, że wybranka syna wywarła na nim niezwykle pozytywne wrażenie. Mimo faktu, że do tej pory mieli okazję spotkać się zaledwie dwukrotnie, starszy z rodu wypowiada się o narzeczonej syna w samych superlatatywach.

Widzieliśmy się dwukrotnie. Ładna, fajna, miła dziewczyna - dodał Zygmunt Chajzer.

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