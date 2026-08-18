Sylwia Gliwa wskoczyła w malutkie bikini z ogromnym dekoltem. Tak zapozowała do zdjęć!

Sylwia Gliwa na wakacjach. Ależ ona kusi!

Sylwia Gliwa wybrała się na wakacyjny odpoczynek do Chorwacji i postanowiła zrobić swoim fanom mały prezent. 48-letnia gwiazda "Na Wspólnej" wskoczyła w czarne bikini i tak ubrana zapozowała przed obiektywem, prezentując zgrabną sylwetkę oraz długie, smukłe nogi. Internautów nie trzeba było dwa razy prosić o komentarze. Natychmiast posypały się komplementy.

Aktorka pozowała w klasycznym, czarnym dwuczęściowym stroju, a plażowy look uzupełniła sportową, różową czapeczką z daszkiem i okularami przeciwsłonecznymi. Gliwa stanęła przy białym rowerze, a tło tego obrazka z wakacji stanowiło kolorowe graffiti.

Wakacyjna podróż. Kolarstwo jest przereklamowane - napisała Sylwia, eksponując kończyny.

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Wcześniej gwiazda w tym samym czarnym bikini relaksowała się na łódce. Wówczas jednak na pierwszym planie znalazł się dekolt aktorki. Fani oszaleli! Widać, że smukła, zadbana, a jednocześnie naturalna Gliwa ich oczarowała.

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Internauci komentują

Kilka fotek z urlopu wystarczyło, aby zachwycić internautów, którzy od lat śledzą swoją ulubienicę z "Na Wspólnej".

"Szok! Niejedna marzy o takiej sylwetce, oj, niejedna!", "Od zawsze uważam, że kolarstwo to piękny sport", "Nogi do nieba", "Śliczna, nieprzeciętnie. A do tego, żeby tak wyglądać, mając 48 lat to szacun. Wyglądasz na 30", "Przepiękna, boskie ciało", "Bogini kobiecości", "Cudowne widoki" - pisali fani na Instagramie.

Gliwa teraz relaksuje się w Chorwacji, kilka dni wcześniej zachwycała się gorącą Sycylią, a w lipcu odpoczywała w Grecji. Zazdrościcie?

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