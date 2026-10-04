Tego nikt się nie spodziewał. Iwona Pavlović zaczęła śpiewać! Z "TzG" prosto do "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

W wyemitowanym 4 października odcinku "Tańcu z Gwiazdami" zapanowała unikalna atmosfera, gdyż był to wieczór dedykowany rodzinom. Podczas gdy na parkiecie pojawiały się kolejne wzruszające momenty i taneczne rewelacje uczestników u boku bliskich, prawdziwą niespodziankę zgotowała widzom jedna z jurorek!

Iwona Pavlović w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? Tak mówi jurorka

Po wspólnym układzie choreograficznym Joanny Jędrzejczyk, jej szwagra Krzysztofa i tancerza Kamila Kuroczki, wydarzyło się coś niespodziewanego. Iwona Pavlović wspomniała o Olsztynie – jej rodzinnym mieście, które dzieli ze słynną zawodniczką MMA. Chwilę później słynna jurorka postanowiła zaśpiewać lokalną piosenkę ludową! W odpowiedzi, od razu rzucono propozycję udziału w show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Na te słowa Pavlović błyskawicznie stwierdziła: „czekam na zaproszenie”, co wywołało ożywienie w studiu. Myślicie, że Czarna Mamba faktycznie przyjęłaby taką ofertę? Dajcie znać!

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Kariera Iwony Pavlović to nie tylko dwie dekady w polskiej telewizji

Iwona Pavlović, urodzona w 1962 roku w Olsztynie, już od najmłodszych lat w szkole podstawowej szkoliła się w tańcu ludowym. W okresie nastoletnim zainteresowała się tańcem towarzyskim, a podczas edukacji na wyższej uczelni spotkała Arkadiusza Pavlovicia, z którym wzięła później ślub. Para ta zdobywała mistrzostwa Polski oraz prezentowała się na arenie międzynarodowej.

Po powrocie do ojczyzny w latach 90., Pavlović zrezygnowała z występów w turniejach, poświęcając się nauczaniu tańca. Wiosną 2005 roku zadebiutowała w panelu jurorskim "Tańca z Gwiazdami" i nieprzerwanie ocenia w nim uczestników do dzisiaj. Zyskała przydomek "Czarna Mamba" z powodu swojego bezkompromisowego sposobu oceniania, chociaż zawsze stara się przekazać uczestnikom konstruktywne uwagi i wspierające opinie.