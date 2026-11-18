W środę 18 listopada 2026 r. Jacek Kopczyński zamieścił na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje razem z ukochaną. Oboje ubrani są w luźne, białe koszule, a ciężarna ukochana nie ma na sobie wiele więcej. Uwagę oczywiście przykuwa jeden szczegół. Aktor trzyma dłoń na wyraźnie mocno zaokrąglonym brzuszku Agnieszki Kustosz.

Już za chwilę… za chwileczkę

- napisał gwiazdor "M jak miłość" pod zdjęciem.

Gwiazdor "M jak miłość" ma dwóch dorosłych synów

Jacek Kopczyński ma dwóch synów. Pierwszy, Maksymilian, który przyszedł na świat ze związku aktora z 1. żoną, ma już 23 lata. W latach 2007–2022 Kopczyński był związany z Patrycją Markowską - para wychowuje 18-letniego syna Filipa. W grudniu 2025 r. gwiazdor "M jak miłość" ożenił się z Agnieszką Kustosz i teraz oni oczekują maleństwa.

Jacek Kopczyński i Agnieszka Kustosz poznali się w teatrze. Kopczyński wypatrzył Agnieszkę na widowni, a ona wcześniej zwróciła uwagę na aktora siedzącego na murku w krótkich spodenkach. Początkowo wzięła go nawet za widza, który nie przejmuje się zasadami kulturalnego dress code'u.

Po rozstaniu z Patrycją Markowską Kopczyński układa sobie życie na nowo

Po zakończeniu 16-letniego związku z Patrycją Markowską to pani z teatralnej widowni została jego partnerką. Agnieszka Kustosz pracuje jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. W grudniu 2025 r. para powiedziała sobie "tak" podczas kameralnej ceremonii. Świadkiem był Łukasz Nowicki.

Życzymy dużo zdrowia i szczęścia dla malucha i rodziców!

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