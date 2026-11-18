Julia Wieniawa chce zagrać Annę Jantar

Film "Jantar" zapowiada się na jedną z głośniejszych produkcji biograficznych ostatnich lat. Pod koniec października Natalia Kukulska ogłosiła casting na aktorkę, która wcieli się w rolę jej matki. Swoją gotowość wyraziła Julia Wieniawa. W rozmowie z Eską jurorka "Tańca z Gwiazdami" przyznała, że wciąż czeka na przełomową w jej dorobku aktorskim rolę, a ta mogłaby nią być.

To bardzo miłe. Ja dalej czekam na jakąś przełomową w mojej karierze aktorskiej rolę, bo uważam, że jeszcze nie mam takiej na koncie. Wszystko przychodzi w swoim czasie. Jak najbardziej. Anna Jantar? W sumie, jak tak o tym pomyślę... Nie dostałam natomiast takiej propozycji, tak samo jak przy "Lalce", ale chęci są. Nawet na jakieś zdjęcia próbne. Czemu nie? - powiedziała w wywiadzie.

Na pomysł, by to właśnie Julia Wieniawa zagrała Annę Jantar w powstającym o niej filmie zareagowała już Natalia Kukulska, która sprawuje opiekę artystyczną nad projektem.

Natalia Kukulska o filmie "Jantar"

Kukulska nie widzi Jantar w Wieniawie

W wywiadzie dla "Super Expressu" córka tragicznie zmarłej w katastrofie lotniczej gwiazdy zachęciła Julię Wieniawę do spróbowania swoich sił w castingu.

Ja nie jestem osobą, która zaprasza na casting. Casting jest w ogóle otwartą formą i Julka jest super zdolną dziewczyną, aktorką i wokalistką, więc, że tak powiem, po warunkach bardzo się nadaje.

Sama natomiast nie widzi podobieństwa między mamą a 27-latką.

Ja podobieństwa akurat nie widzę, chociaż jest piękną kobietą, jeśli chodzi o rysy twarzy. Żeby nie było, to też nie jest tak, że szukamy klona. To nie jest program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", tylko film. Jest jeszcze charakteryzacja, ale na pewno ważne są tutaj warunki fizyczne. Na taki pierwszy rzut oka nie uważam, żeby akurat Julia była podobna, ale to nie znaczy, że się nie nadaje. Wydaje mi się, że może stać się bardziej podobna poprzez swoją grę, poprzez swoje ciało, swoje ruchy, gestykulację, sposób mówienia.

Artystka liczy na to, że poczuje magię.

Myślę, że tak jak powiedziałam, może to górnolotnie zabrzmi, ale że to będzie taka iskra, że poczujemy, że to jest ta osoba. Ja czekam na jakąś metafizykę, która się tu wydarzy - podkreśliła.

O tym, kto zagra Annę Jantar, mamy dowiedzieć się na początku przyszłego roku.