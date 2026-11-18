Wodzisław Śląski. Oszust w sutannie krążył po domach i wyłudzał datki

Oszuści nie znają świętości. W Wodzisławiu Śląskim nieznany mężczyzna w sutannie pukał do drzwi domów i mieszkań, twierdząc, że zbiera pieniądze na remont miejscowego kościoła. Podejrzenia wiernych wzbudził fakt, że podczas mszy duchowni nie przekazywali żadnych informacji o takiej zbiórce. Zaniepokojeni niezwłocznie skontaktowali się z proboszczem, który był równie zdziwiony sytuacją, jak oni.

Proboszcz ostrzega przed oszustem

Proboszcz parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Kokoszycach ks. Grzegorz Wita opublikował wpis w mediach społecznościowych, w którym poinformował społeczność o zaskakującej próbie wyłudzenia pieniędzy. Duchowny podkreślił, że tradycyjne wizyty duszpasterskie (tzw. kolęda) ruszą dopiero pod koniec listopada i przeprowadzą je wyłącznie on sam oraz drugi kapłan z parafii, co ma na celu uniknięcie dalszych oszustw.

Oszusta zdradza… wąs!

Aby pomóc wiernym w rozpoznaniu oszusta, ks. Grzegorz Wita w nieco humorystyczny sposób zwrócił uwagę na jeden szczegół, po którym bardzo łatwo odróżnić go od krążącego po domach oszusta.

„Mam nadzieję, że mnie jeszcze rozpoznajecie... Nadal nie mam wąsa (a który ponoć nosi ów dziwny Gość). Bądźcie przezorni i ostrożni. Wszystkiego najlepszego!” – napisał.

Policja czuwa

W rozmowie z Radio90, ks. proboszcz powiedział, że o sprawie wie również dzielnicowy.

„W pewnej części ulicy się to dokonywało. I też takie dobre sygnały, bo też i od razu pan dzielnicowy gdzieś tam zadziałał i dosyć szybko się rozeszły te wiadomości, więc trochę to traktuję jak taką szczepionkę na odporność i dla przypomnienia, żeby nie być po prostu naiwnym, a zarazem właśnie dbać o te relacje wspólne i pomagać sobie nawzajem” - przekazał duchowny.

Mieszkańców w najbliższym czasie czeka zapewne spotkanie z dzielnicowym, który opowie o metodach działania oszustów oraz podpowie, jak nie dać się nabrać na takich przebierańców. My ze swojej strony możemy tylko zaapelować: bodźcie czujni!