Atak z nożem w Częstochowie. 59-latek stwarzał zagrożenie pod teatrem

W niedzielę, 15 listopada, w rejonie częstochowskiego Teatru im. Adama Mickiewicza rozegrały się groźne sceny. Z relacji świadków wynikało, że po okolicy chodził pobudzony mężczyzna trzymający w dłoni nóż, co budziło poważne obawy o bezpieczeństwo mijających go przechodniów. Na miejsce wezwano patrol policji, a próba uspokojenia 59-latka szybko przerodziła się w bezpośrednie starcie.

Agresor zignorował polecenia mundurowych i przeszedł do czynnej napaści na interweniujących policjantów. Funkcjonariusze sprawnie obezwładnili jednak napastnika i dokonali jego zatrzymania. Cała akcja zakończyła się bezpiecznie i nikt nie został w niej ranny.

Prokurator Tomasz Ozimek o zarzutach dla nożownika z Częstochowy

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, Tomasz Ozimek, przekazał informacje o dalszych krokach prawnych. Prowadzący sprawę prokuratorzy sformułowali przeciwko zatrzymanemu 59-latkowi dwa zarzuty.

Jeden z nich obejmuje naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza, który został kopnięty w klatkę piersiową. Drugi zarzut dotyczy bezpośredniej, czynnej napaści na mundurowych. Z ustaleń śledczych wynika, że napastnik ruszył na policjantów, wymachując ostrzem noża i grożąc im śmiercią.

Polskie prawo surowo traktuje takie przestępstwa, dlatego podejrzanemu 59-latkowi grozi teraz do 10 lat więzienia.

Agresywny 59-latek w szpitalu w Częstochowie. Wniosek o areszt bez przesłuchania

Bezpośrednio po policyjnej interwencji zatrzymanego przewieziono do Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. Kondycja zdrowotna pacjenta sprawiła, że prowadzący śledztwo nie byli dotąd w stanie wykonać z nim czynności procesowych.

Prokurator Tomasz Ozimek wytłumaczył, że personel medyczny nie wydał zgody na przesłuchanie 59-letniego pacjenta. W konsekwencji śledczy nie mieli jeszcze możliwości formalnego odczytania mu sformułowanych wcześniej zarzutów.

Taka przeszkoda nie zablokowała jednak działań oskarżycieli, którzy złożyli w sądzie wniosek o tymczasowe aresztowanie agresora. Prokuratura uzasadniła ten krok wysokim wymiarem grożącej mu kary oraz realnym ryzykiem, że po wyjściu z placówki medycznej mężczyzna ponownie zaatakuje, zagrażając czyjemuś zdrowiu lub życiu.

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Sąd w Częstochowie zdecydował o areszcie dla 59-letniego nożownika

Wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego wobec 59-latka został rozpatrzony na posiedzeniu sądu we wtorek, 17 listopada. Sędziowie podzielili obawy śledczych i wydali zgodę na objęcie mężczyzny trzymiesięcznym aresztem tymczasowym.

Obecnie agresor nadal przebywa na oddziale szpitalnym pod ścisłym nadzorem lekarzy. Gdy tylko medycy uznają, że jego stan zdrowia pozwala na udział w czynnościach, prokuratorzy będą mieli dokładnie siedem dni na ogłoszenie mu zarzutów i odebranie od niego wyjaśnień.