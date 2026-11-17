Grób Wojciecha Klimasa dosłownie utonął w kwiatach. Podczas ostatniego pożegnania towarzyszyły mu tłumy: rodzina, przyjaciele i pracownicy, którzy w ciszy oddali hołd człowiekowi, który dla wielu był kimś więcej niż tylko szefem.

Podczas mszy żałobnej kapłan wspominał, że Wojciech Klimas nigdy nie patrzył na swoją firmę przez pryzmat maszyn i wyników finansowych. Zamiast mówić, że zatrudnia ponad tysiąc osób, zawsze podkreślał, że troszczy się o ponad tysiąc rodzin.

Dla tych ludzi byłeś kimś znacznie więcej niż tylko szefem. Potrafiłeś wysłuchać, doradzić, podać rękę − mówił podczas kazania ksiądz.

Panie Wojciechu, dziękujemy, że byłeś człowiekiem przez duże C − podsumował kapłan,

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 17 listopada w Częstochowie. Rozpoczęły się w południe mszą świętą w kościele przy ulicy Cmentarnej, po której trumna przedsiębiorcy spoczęła w rodzinnym grobie na tej samej nekropolii.

Wojciech Klimas zmarł 11 listopada w wieku 66 lat. Został znaleziony w bardzo ciężkim stanie z raną postrzałową w podczęstochowskiej Kuźnicy Lechowej. Mimo desperackiej walki lekarzy i transportu śmigłowcem LPR, jego życia nie udało się uratować.

Okoliczności tragedii wyjaśnia Prokuratura Rejonowa w Częstochowie.

Firma KLIMAS Wkręt-met, którą Wojciech Klimas założył ze swoją żoną, jest dziś europejskim liderem w branży. Jej potęgę obrazują liczby: dzienna produkcja sięga około 30 milionów śrub i wkrętów, asortyment obejmuje ponad 6,5 tysiąca produktów, a eksport dociera do niemal 70 państw świata.