Tragiczna śmierć Wojciecha Klimasa. Prokuratura bada okoliczności dramatu pod Częstochową

Środowisko biznesowe w Częstochowie wciąż jest wstrząśnięte odejściem Wojciecha Klimasa, jednego z najbardziej znanych przedsiębiorców w tym regionie. Twórca potęgi firmy KLIMAS Wkręt-met odszedł w środę, 11 listopada, mając 66 lat, a okoliczności tej tragedii od samego początku wywoływały mnóstwo pytań.

Dramat rozegrał się na terenie gminy Mykanów pod Częstochową, a dokładnie w miejscowości Kuźnica Lechowa. Biznesmena odnaleziono tam z raną postrzałową głowy, co wymagało natychmiastowej interwencji służb ratunkowych oraz wezwania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ranny 66-latek trafił drogą lotniczą do częstochowskiego szpitala. Lekarze podjęli walkę o jego życie, ale mimo przeprowadzonej akcji ratunkowej mężczyzny nie zdołano ocalić.

Sekcja zwłok Wojciecha Klimasa. Prokurator Tomasz Ozimek ujawnia przyczynę zgonu

Śledczy dysponują już nowymi ustaleniami w tej sprawie. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, prokurator Tomasz Ozimek, poinformował w rozmowie z Radiem ESKA, że w minionym tygodniu odbyła się sekcja zwłok zmarłego biznesmena.

Informacje przekazane przez śledczych jednoznacznie wskazują na powód śmierci. Wojciech Klimas zmarł w wyniku obrażeń, których doznał na skutek postrzału z broni palnej.

Poznanie bezpośredniej przyczyny zgonu nie zamyka jednak prowadzonego śledztwa. Zadaniem prokuratury jest teraz dokładne zrekonstruowanie przebiegu tragicznego zdarzenia i wyjaśnienie wszelkich okoliczności towarzyszących postrzałowi.

W najbliższym czasie śledczy przeprowadzą kolejne czynności procesowe. Kluczowym elementem postępowania będzie przesłuchanie świadków mogących posiadać istotną wiedzę na temat tego, co wydarzyło się przed śmiercią milionera.

Śledztwo po śmierci Wojciecha Klimasa. Prokuratura zleca badania toksykologiczne

Przesłuchania to nie jedyne działania, jakie zaplanowali prowadzący sprawę. Prokurator Tomasz Ozimek przekazał Radiu ESKA, że zlecono również specjalistyczne badania pod kątem obecności substancji psychoaktywnych w ciele zmarłego 66-latka.

Rezultaty tych analiz toksykologicznych mogą okazać się bardzo pomocne przy odtwarzaniu pełnego obrazu tragedii. Śledczy zaznaczają jednak, że obecnie nic nie wskazuje na to, by biznesmen był pod wpływem tego typu środków.

Nadzór nad sprawą sprawuje Prokuratura Rejonowa w Częstochowie. Oficjalne śledztwo zostało wszczęte 12 listopada, czyli dokładnie dobę po śmierci przedsiębiorcy.

Wstępnie postępowanie jest prowadzone z artykułu 151 Kodeksu karnego. Przepis ten mówi o doprowadzeniu człowieka do targnięcia się na własne życie poprzez udzielenie mu pomocy lub namowę.

Prokurator Tomasz Ozimek tłumaczył już wcześniej, że taka kwalifikacja czynu to standardowe działanie przy podejrzeniu samobójstwa. Nie oznacza to wcale, że ktoś rzeczywiście pomagał milionerowi w odebraniu sobie życia lub go do tego nakłaniał, a dotychczasowe ustalenia śledczych wykluczały udział osób trzecich w tym zdarzeniu.

Głównym zadaniem prokuratury pozostaje dokładne i kompleksowe zbadanie przyczyn oraz przebiegu tragedii. Ostateczne wnioski pojawią się dopiero wtedy, gdy zakończą się wszystkie czynności i spłyną wyniki badań.

Kiedy odbędzie się pogrzeb Wojciecha Klimasa? Rodzina zmarłego wydała komunikat

Wiadomo już, jak będzie wyglądać ostatnie pożegnanie Wojciecha Klimasa. Najbliżsi tragicznie zmarłego milionera zdecydowali, że ceremonia pogrzebowa będzie miała całkowicie prywatny i rodzinny charakter.

Z uwagi na wyraźne życzenie bliskich, dokładna data, godzina oraz miejsce pochówku pozostają tajemnicą. Rodzina zaapelowała jednocześnie o uszanowanie jej prawa do prywatności w tym niezwykle bolesnym okresie.

Wojciech Klimas stworzył firmę KLIMAS Wkręt-met. Na kilka dni przed śmiercią przekazał władzę

Zmarły przedsiębiorca ponad 35 lat temu powołał do życia firmę KLIMAS Wkręt-met, która dziś jest jednym z czołowych polskich producentów zamocowań budowlanych. Wojciech Klimas przez dekady rozwijał ten rodzinny interes, budując silną markę rozpoznawalną również na rynkach zagranicznych.

Obecnie wyroby częstochowskiego giganta są eksportowane na cały świat. Samo przedsiębiorstwo cieszy się pozycją jednego z najważniejszych liderów w swoim sektorze.

W kontekście tragedii szczególną uwagę zwraca fakt, że zaledwie dziewięć dni przed śmiercią założyciel oddał stery firmy swoim dzieciom. Stanowisko prezesa objął syn Paweł, wiceprezeską została córka Joanna, natomiast Wojciech Klimas wspólnie z małżonką zasiedli w radzie nadzorczej.

Po tragicznych wydarzeniach przedstawiciele spółki wydali wzruszające oświadczenie. Współpracownicy zapamiętali Klimasa jako człowieka otwartego, chętnie niosącego pomoc innym i bez reszty oddanego pracy.

W komunikacie podkreślono również, że śmierć twórcy potęgi firmy KLIMAS Wkręt-met nie wpłynie na jej bieżące funkcjonowanie. Przedsiębiorstwo zachowuje pełną ciągłość działania, a dzieło życia zmarłego milionera będą rozwijać następne pokolenia.

Mieszkańcy województwa śląskiego, którzy odeszli w 2026 roku: