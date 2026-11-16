Kiedy odbędzie się pogrzeb Wojciecha Klimasa? Szczegóły uroczystości w Częstochowie

Wkrótce rodzina, przyjaciele oraz współpracownicy odprowadzą w ostatnią drogę Wojciecha Klimasa, twórcę jednego z największych w Polsce producentów zamocowań budowlanych. Jego nagłe odejście w wieku 66 lat wywołało ogromny wstrząs zarówno w świecie polskiego biznesu, jak i wśród mieszkańców okolic Częstochowy.

Choć szczegóły pogrzebu Wojciecha Klimasa są już znane, rodzina zmarłego pragnie, aby uroczystość miała kameralny, rodzinny charakter. Z tego względu zdecydowano o nieujawnianiu informacji dotyczących ceremonii pogrzebowej.

Zmarły milioner przez przeszło trzydzieści lat wspólnie z najbliższymi budował potęgę swojego przedsiębiorstwa. Obecnie wyroby z logo KLIMAS Wkręt-met są eksportowane do blisko 70 państw na całym globie.

Okoliczności śmierci Wojciecha Klimasa. Prokuratura bada tragedię z 11 listopada

Wydarzenia, które doprowadziły do zgonu Wojciecha Klimasa, od samego początku wywołują wielkie emocje. Dramat rozegrał się w środę, 11 listopada, na terenie wsi Kuźnica Lechowa, położonej w podczęstochowskiej gminie Mykanów.

66-letni właściciel firmy odniósł tam ranę postrzałową głowy. Wezwani na miejsce ratownicy ze względu na krytyczny stan pacjenta zdecydowali o zadysponowaniu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowany drogą powietrzną trafił do częstochowskiego szpitala, jednak mimo natychmiastowej walki lekarzy o jego życie, przedsiębiorca zmarł.

Wyjaśnianiem dokładnego przebiegu tego zdarzenia zajęli się śledczy. Już 12 listopada Prokuratura Rejonowa w Częstochowie oficjalnie wszczęła postępowanie w sprawie tej tragedii.

Wojciech Klimas przekazał firmę KLIMAS Wkręt-met dzieciom tuż przed śmiercią

Szczególnie poruszający w całej sprawie jest fakt, że na krótko przed dramatem Wojciech Klimas zamknął kluczowy rozdział swojej kariery zawodowej.

W pierwszych dniach listopada w strukturach zarządzających rodzinną spółką zaszły istotne zmiany. Twórca potęgi biznesowej wspólnie z małżonką Joanną zdecydował o oddaniu sterów młodszemu pokoleniu, w wyniku czego stanowisko prezesa KLIMAS Wkręt-met objął ich syn Paweł Klimas, natomiast córka Joanna została wiceprezeską.

Dotychczasowi właściciele zasiedli w radzie nadzorczej, skąd planowali dalej czuwać nad strategicznym kierunkiem rozwoju firmy. Niestety, zaledwie dziewięć dni po tej decyzji Wojciech Klimas poniósł śmierć.

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Spółka KLIMAS Wkręt-met żegna Wojciecha Klimasa w oficjalnym komunikacie

Głos po stracie swojego założyciela zabrała sama firma, którą 66-latek powołał do życia przeszło 35 lat temu. Przedstawiciele spółki w wydanym oświadczeniu zaznaczyli, że Wojciech Klimas stworzył nie tylko rynkowego giganta, ale przede wszystkim miejsce oparte na zaufaniu, odpowiedzialności oraz wartościach rodzinnych.

Załoga przedsiębiorstwa zapamiętała szefa jako człowieka niezwykle życzliwego, otwartego i zawsze skorego do pomocy innym. W komunikacie podkreślono także jego wielką dbałość o detale, konsekwencję w działaniu oraz ciągłe dążenie do wdrażania innowacji.

Odejście twórcy marki nazwano w oświadczeniu niepowetowaną stratą dla całej rodziny, bliskich oraz wszystkich pracowników.

Zarząd spółki uspokoił jednocześnie, że tragedia oraz niedawne roszady na najwyższych stanowiskach nie wpłyną na bieżącą działalność podmiotu. Przedsiębiorstwo KLIMAS Wkręt-met zachowuje pełną ciągłość operacyjną i bez przeszkód wywiązuje się ze wszystkich umów zawartych z dostawcami, klientami, partnerami oraz pracownikami.

Jak zaznaczono w piśmie, biznes od początku był budowany z myślą o przyszłych generacjach, dlatego dzieło życia Wojciecha Klimasa będzie kontynuowane w oparciu o zasady, którymi kierował się przez ponad trzydzieści lat.

Kończąc oficjalne oświadczenie, reprezentanci firmy zaapelowali o uszanowanie prywatności pogrążonej w żałobie rodziny i bliskich zmarłego milionera.