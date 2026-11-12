Nie żyje Wojciech Klimas. Polski milioner stworzył firmę znaną na całym świecie

Tragiczna wiadomość poruszyła środowisko przedsiębiorców i mieszkańców regionu częstochowskiego. W wieku 66 lat 11 listopada zmarł Wojciech Klimas, współzałożyciel i wieloletni lider firmy Klimas Wkręt-met, jednego z największych producentów zamocowań budowlanych w Polsce.

Jego historia to przykład niezwykłego sukcesu przedsiębiorcy, który w okresie transformacji gospodarczej postanowił stworzyć własny biznes.

W 1990 roku wraz z żoną Joanną założył niewielką rodzinną firmę. Początkowo działała ona lokalnie, jednak dzięki kolejnym inwestycjom i rozbudowie zaplecza produkcyjnego stopniowo zdobywała polski, a następnie zagraniczne rynki.

Po ponad trzech dekadach działalności przedsiębiorstwo dysponuje czterema zintegrowanymi zakładami produkcyjnymi o łącznej powierzchni około 80 tysięcy metrów kwadratowych.

Produkty marki Klimas Wkręt-met trafiają do blisko 70 krajów świata. Firma jest obecnie jednym z liderów europejskiego rynku zamocowań budowlanych.

Z małej rodzinnej firmy stworzył przemysłowego giganta. Kim był Wojciech Klimas?

Wojciech Klimas przez lata konsekwentnie rozwijał przedsiębiorstwo, stawiając na nowoczesne technologie, jakość produkcji i ekspansję zagraniczną.

Firma, która początkowo działała jako niewielki zakład, z czasem stała się jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie producentów w swojej branży w Europie Środkowo-Wschodniej.

Skala jej działalności robi wrażenie. Według danych finansowych przychody przedsiębiorstwa w 2025 roku przekroczyły 743 mln zł.

Wojciech Klimas nie ograniczał się jednak wyłącznie do działalności biznesowej. Razem z żoną Joanną angażował się również w pomoc potrzebującym. Przedsiębiorstwo wspierało placówki wychowawcze, szkoły, ośrodki dla osób z niepełnosprawnościami, kluby sportowe oraz schroniska dla bezdomnych zwierząt.

W 2018 roku małżonkowie otrzymali tytuł ambasadorów Fundacji Oczami Brata. Wielokrotnie doceniano także osiągnięcia samego przedsiębiorcy.

Czterokrotnie zdobywał tytuł Kreatora Budownictwa Roku w kategorii Osobowość Branży. W 2020 roku został uhonorowany tytułem Polskiego Herkulesa, a dwa lata później otrzymał wyróżnienia Promotora Częstochowskiej Gospodarki oraz Człowieka Ponad Podziałami.

Kilka dni przed śmiercią przekazał zarządzanie firmą dzieciom

Szczególnie poruszający jest fakt, że zaledwie kilka dni przed śmiercią przedsiębiorcy ogłoszono kolejny etap sukcesji w rodzinnej firmie. Wojciech i Joanna Klimasowie zdecydowali się przekazać bieżące zarządzanie przedsiębiorstwem kolejnemu pokoleniu.

Prezesem zarządu został ich syn Paweł Klimas, natomiast funkcję wiceprezeski objęła córka Joanna Klimas. Założyciele mieli nadal uczestniczyć w strategicznym rozwoju firmy jako członkowie rady nadzorczej.

Przekazanie sterów młodszemu pokoleniu było elementem wieloletniego planu zapewnienia ciągłości rodzinnego przedsiębiorstwa.

Nikt nie przypuszczał, że zaledwie kilka dni później rodzina będzie musiała zmierzyć się z tak tragiczną stratą.

„Odszedł wielki człowiek”. Firma żegna swojego założyciela

W czwartek, 12 listopada, Klimas Wkręt-met opublikował oficjalne oświadczenie potwierdzające śmierć 66-letniego przedsiębiorcy.

Pracownicy i współpracownicy pożegnali człowieka, który przez ponad trzy dekady budował firmę i jej pozycję na międzynarodowych rynkach.

„Odszedł wielki człowiek, który ponad 35 lat temu stworzył firmę i przez kolejne dekady konsekwentnie ją rozwijał” – napisano w oświadczeniu.

Podkreślono również, że Wojciech Klimas od początku wierzył w ludzi, jakość oraz odpowiedzialność. Współpracownicy wspominają go jako osobę otwartą, gotową pomagać innym i przywiązującą ogromną wagę do szczegółów.

Jego nagła śmierć jest ogromną stratą dla rodziny, bliskich i pracowników. Jednocześnie firma zapewniła, że mimo tragedii zachowana zostanie ciągłość jej działalności oraz zarządzania.

„Firma trwa i będzie trwać” – podkreślono w komunikacie.

Przedstawiciele przedsiębiorstwa zapewniają, że dzieło Wojciecha Klimasa będzie kontynuowane zgodnie z wartościami, na których przez lata budował rodzinny biznes. W zakończeniu oświadczenia znalazły się słowa:

„Jego dzieło trwa. Firma działa. I będzie rozwijać się dalej zgodnie z Jego marzeniami”.

Rodzina i najbliżsi zmarłego poprosili o uszanowanie ich prywatności w tym trudnym czasie.

6

Tragiczna śmierć milionera pod Częstochową. Co wydarzyło się 11 listopada?

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę, 11 listopada, w miejscowości Kuźnica Lechowa w gminie Mykanów, w powiecie częstochowskim.

O godzinie 9.04 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie dotyczące 66-letniego mężczyzny z raną postrzałową głowy. Na miejsce skierowano policjantów i ratowników medycznych. Ze względu na bardzo ciężki stan poszkodowanego zdecydowano o wezwaniu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wojciech Klimas został przetransportowany do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Bialskiej w Częstochowie.

Na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lekarze przez ponad dwie godziny prowadzili działania ratujące życie 66-latka. Niestety, mimo wysiłków medyków przedsiębiorca zmarł. O godzinie 13.25 szpital potwierdził jego śmierć.

Z dotychczasowych ustaleń policji wynika, że Wojciech Klimas posiadał legalne pozwolenie na broń. W chwili, gdy padł strzał, w budynku przebywała również jego żona.

– Mężczyzna posiadał legalne pozwolenie na broń. Na miejscu pracują funkcjonariusze, a częstochowska policja prowadzi obecnie czynności wyjaśniające mające na celu ustalenie dokładnego przebiegu i przyczyn tego zdarzenia – przekazała podkomisarz Barbara Poznańska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Sprawą śmierci przedsiębiorcy zajmuje się również prokuratura. Wszczęto śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Według wstępnych informacji nic nie wskazuje na udział osób trzecich.

Dokładny przebieg tragedii nie został jednak jeszcze ustalony.