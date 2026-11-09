Nie tylko granie na konsoli. W Katowicach powstanie strefa pełna gamingowych atrakcji

Silesia City Center dla fanów gamingu

Nie trzeba ograniczać się do oglądania rozgrywek z boku. W sobotę, 14 listopada, Silesia City Center w Katowicach wypełni się gamingowymi atrakcjami. W godzinach 10:00–20:00 odbędzie się tam kolejna odsłona E-Sport Gaming Kings Tournaments 2026.

Wydarzenie połączy rywalizację w popularnych grach z dodatkowymi strefami, w których będzie można pograć, przypomnieć sobie klasyczne tytuły i wspólnie kibicować zawodnikom.

Jedną z propozycji będzie Retro Gaming Zone, czyli przestrzeń dla tych, którzy lubią wracać do klasycznych gier. Nie zabraknie również Strefy Konsol, a osoby, które wolą śledzić zmagania innych, będą mogły zajrzeć do Strefy Kibica. Na miejscu znajdzie się także Strefa Relaksu Orange.

Spotkanie z Grzegorzem „SZPERO” Dziamałkiem

Jednym z punktów programu będzie INFLUENCER CHALLENGE z Grzegorzem „SZPERO” Dziamałkiem. Spotkanie zaplanowano w godz. 11:00–14:00.

Wydarzenie będzie również okazją do sprawdzenia swoich umiejętności w turniejowej strefie. Organizatorzy przygotowali rywalizację w EA Sports FC 27 oraz Counter-Strike 2 w formule 1 na 1.

Nagrody pieniężne dla najlepszych graczy

W turnieju EA Sports FC 27 zawodnicy rozpoczną rywalizację o godz. 11:00. Do zdobycia jest 500 zł za pierwsze miejsce, 300 zł za drugie i 200 zł za trzecie.

Miłośnicy Counter-Strike 2 wystartują o godz. 14:00. W tym przypadku zwycięzca otrzyma 1000 zł oraz awans do Wielkiego Finału. Pozostali zawodnicy na podium także mogą liczyć na nagrody: 500 zł za drugie miejsce i 300 zł za trzecie.

Nie jest to jedyna okazja do udziału w turniejowej rywalizacji. Eliminacje odbywają się również w innych miastach Polski, a finał zaplanowano w Krakowie.

Kiedy i gdzie odbędzie się Gaming Kings?

E-Sport Gaming Kings Tournaments 2026 zawita do Silesia City Center w sobotę, 14 listopada. Wydarzenie potrwa od godz. 10:00 do 20:00.

Osoby zainteresowane udziałem w turniejach mogą sprawdzić szczegóły i zapisać się przez stronę gamingkings.pl/silesia-city-center/.

Sponsorem tytularnym wydarzenia jest Orange. Sponsorami stref są ACTINA, INTEL, IIYAMA, HUZZARO i HAVIT, a patronami medialnymi: esporcik.pl, wyborcza.pl, Gram.pl, Onet Przegląd Sportowy oraz Radio ESKA.