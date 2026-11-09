W śmietniku wybuchł pożar, w środku znaleźli nadpalone ciało mężczyzny. Makabra pod blokiem

Dramatyczny pożar wiaty śmietnikowej w Dąbrowie Górniczej zakończył się makabrycznym odkryciem, wstrząsając mieszkańcami.

Po ugaszeniu ognia strażacy natrafili na nadpalone zwłoki 44-letniego mężczyzny, prawdopodobnie bezdomnego.

Policja dementuje plotki o uwięzieniu czy podpaleniu, intensywnie badając, czy śmierć była tragicznym wypadkiem.

Po mediach społecznościowych krąży nagranie płonącej wiaty śmietnikowej, opublikowanej na facebookowej grupie Spotted Dąbrowa Górnicza. Widać na nim buchające płomienie. Do pożaru doszło w pobliżu bloków przy ul. Wojska Polskiego. "Zgłoszenie dotarło do nas w niedzielę o godz. 21.12. Była mowa o pożarze w wiacie śmietnikowej przy ul. Wojska Polskiego 43" - mówi dla "Super Expressu" kom. Bartłomiej Osmólski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.

Pożar śmietnika i makabryczne odkrycie

Gdy strażakom udało się ugasić pożar, okazało się, że w środku wiaty znajdują się nadpalone zwłoki. "Ofiarą jest 44-letni mężczyzna, najprawdopodobniej osoba bezdomna" - przekazuje kom. Osmólski. Dodaje, że aby ustalić dokładne przyczyny jego zgonu, zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. Wiele wskazuje na to, że człowiek mógł próbować rozpalać w wiacie ogień, by się ogrzać, albo po prostu zapalić papierosa.

"Dementuję informacje o tym, że wiata była zamknięta"

Po sieci szybko zaczęły krążyć informacje o tym, że wiata rzekomo miała być zamknięta, a mężczyzna, który się w niej znajdował, miał być uwięziony. "Dementuję te informacje, nic takiego nie miało miejsca" - mówi oficer prasowy. I dodaje, że biegły wykluczył już, że mogło to być podpalenie.

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