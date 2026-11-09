Tajemnicze zwłoki w Czechowicach-Dziedzicach. Co wykazały badania DNA?

Od poniedziałku, 2 listopada, śledczy próbowali ustalić, do kogo należą szczątki odnalezione na jednej z posesji przy ulicy Narutowicza w Czechowicach-Dziedzicach.

Na makabryczne znalezisko natrafiono przed południem podczas prac rozbiórkowych garażu. Ciało znajdowało się w zaawansowanym stanie rozkładu. Na miejscu natychmiast pojawili się policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora przeprowadzili niezbędne czynności.

Od początku odkrycie budziło ogromne emocje. Wszystko za sprawą niewyjaśnionego zaginięcia Karoliny Wróbel, która 3 stycznia 2025 roku wyszła ze swojego mieszkania w Czechowicach-Dziedzicach i przepadła bez śladu.

Jak ustaliliśmy, miejsce odnalezienia szczątków znajduje się około trzech kilometrów od miejsca zaginięcia młodej kobiety.

Najważniejsze pytanie brzmiało: kim jest zmarła osoba? Mamy odpowiedź.

- Prokurator przeprowadził oględziny w miejscu odnalezienia zwłok, zarządził przeprowadzenie sekcji oraz zlecił wykonanie badań genetycznych. Wyniki przeprowadzonej sekcji zwłok oraz badań DNA potwierdziły, że ujawnione zwłoki należą do mężczyzny. Jego tożsamość nie została dotychczas ustalona - przekazał prok. Aleksander Duda, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Nasze nieoficjalne ustalenia wskazywały na kobietę. Policja była ostrożna

Początkowo, po ujawnieniu szczątków pojawiały się przypuszczenia, że odnalezione ciało może należeć do kobiety.

Nie zostało to jednak potwierdzone przez policję. Sławomir Kocur, rzecznik bielskiej komendy, w rozmowie z ESKĄ podkreślał, że zwłoki były w tak zaawansowanym stanie rozkładu, iż na podstawie samych oględzin nie można było określić płci.

Funkcjonariusz osobiście uczestniczył w czynnościach prowadzonych na miejscu odkrycia.

- Ciężko stwierdzić, czy mamy do czynienia z kobietą, czy z mężczyzną, bo ciało w znacznym stopniu było rozłożone - mówił ESCE podkom. Sławomir Kocur.

Rzecznik wskazywał również, że pomieszczenie, w którym znaleziono szczątki, bywało wykorzystywane przez osoby w kryzysie bezdomności. Nie można było zatem wykluczyć, że odnalezione ciało należy do osoby niemającej żadnego związku ze sprawą Karoliny Wróbel.

Co istotne, według informacji uzyskanych przez naszą redakcję w minionych miesiącach na tym terenie nie odnotowano innych nierozwiązanych zaginięć, które można byłoby bezpośrednio powiązać z odnalezionymi szczątkami.

Wyszła tylko po bułki i zniknęła. Tajemnicze zaginięcie Karoliny Wróbel

Sprawa zaginięcia Karoliny Wróbel od blisko dwóch lat pozostaje jedną z najbardziej zagadkowych historii kryminalnych w województwie śląskim.

24-letnia mieszkanka Czechowic-Dziedzic, matka dwóch chłopców, zaginęła 3 stycznia 2025 roku. Tego dnia wyszła z mieszkania do pobliskiego sklepu, aby kupić bułki. Miała wrócić po krótkiej chwili. Nigdy jednak nie dotarła do domu.

Po kobiecie zaginął wszelki ślad. Rozpoczęto zakrojone na szeroką skalę poszukiwania, w które zaangażowano policjantów, strażaków, ratowników i specjalistyczne grupy poszukiwawcze.

Śledczy skupili swoją uwagę między innymi na stawie Błaskowiec, gdzie według jednej z wersji wydarzeń mogło zostać ukryte ciało 24-latki.

Zbiornik wielokrotnie przeszukiwano. Jesienią 2025 roku zdecydowano się nawet na spuszczenie z niego wody i szczegółowe sprawdzenie dna. Nie odnaleziono jednak zwłok zaginionej kobiety.

Tak przebiegały poszukiwania Karoliny Wróbel:

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Podejrzany o zabójstwo wyszedł z aresztu. Zagadka pozostaje niewyjaśniona

W związku z zaginięciem Karoliny Wróbel zatrzymano jej współlokatora, Patryka B. Mężczyźnie przedstawiono zarzut zabójstwa 24-latki. Według wcześniejszych doniesień początkowo miał przyznać się do winy, jednak później wycofał swoje wyjaśnienia.

Od tego czasu utrzymuje, że jest niewinny. W październiku 2025 roku Patryk B. opuścił areszt, ale zarzut zabójstwa nie został mu cofnięty.