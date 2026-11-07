Gol "stadiony świata" dał triumf faworytowi! Dużo zdjęć kibiców z meczu Górnik - Wieczysta

Górnik Zabrze - Wieczysta Kraków 2:1 (1:1) (Zmrzly 33', Janża 90' - Piazon 31')

Górnik Zabrze: Schulze - Zmrzly, Dietz, Josema, Janža - Højholt, Urbański (Liseth 61'), Bernardo (78' Kubicki), Peter Federico (Ikia Dimi 83'), Prekop (61' Antiste), Chłań.

Wieczysta Kraków: Kochalski - Fila, Djermanović, Dujmović, Pestka - Miki Villar (64' Pusić), Christensen (89' Białek), Maigaard - Piazon, Semedo (Lungoyi 89'), Koulouris (Lederman 79').

Sędzia: Wojciech Myć (Włodawa)

Widzów: 27 867

Górnik Zabrze pokonał Wieczystą Kraków. Cudowny gol Erika Janży w końcówce

Zanim piłkarze wybiegli na murawę, uczestnicy meczu Górnika Zabrze z Wieczystą Kraków uczcili minutą ciszy pamięć ofiar śmiertelnych z Krakowa. Na naszym portalu na bieżąco publikujemy pełną relację oraz najważniejsze doniesienia dotyczące tej tragedii w stolicy Małopolski.

Samo widowisko sportowe dostarczyło wielu emocji. Wynik otworzył w 31. minucie Lucas Piazon, którego strzał z dystansu po rykoszecie kompletnie zmylił bramkarza Schulze i dał prowadzenie gościom. Gospodarze odpowiedzieli zaledwie dwie minuty później, kiedy to świetne podanie Maksyma Chłania na bramkę zamienił Ondrej Zmrzly, nie dając żadnych szans Mateuszowi Kochalskiemu.

Stawiani w roli faworyta zabrzanie przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść w ostatnich fragmentach gry. Znakomitym uderzeniem bezpośrednio z rzutu wolnego błysnął kapitan miejscowej drużyny, Erik Janża. Zespół prowadzony przez trenera Michala Gasparika triumfował ostatecznie 2:1, dzięki czemu przynajmniej tymczasowo zrównał się punktami w tabeli z Lechem Poznań.

Wygrana gospodarzy była zasłużona, a o ich ogromnej przewadze najlepiej świadczy fakt, że wicelider PKO BP Ekstraklasy oddał w tym starciu aż 25 strzałów.

Poniżej prezentujemy pełną galerię, w której znajdują się zdjęcia kibiców z meczu Górnik - Wieczysta. Gorąco zachęcamy do przejrzenia przygotowanej fotorelacji.

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Górnik ratuje wygraną w 90. minucie! Erik Janža trafia z rzutu wolnego! 📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/Khg2yEWhJW https://t.co/2YFeZohsj1— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 7, 2026