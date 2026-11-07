"Solidaryzujemy się z Krakowem, łączymy się z Wami w bólu". Poznań zamyka wjazd na Rynek

W obliczu dzisiejszych tragicznych wydarzeń solidaryzujemy się z Krakowem, rodzinami ofiar, którym w imieniu Poznanianek i Poznaniaków składam wyrazy współczucia – podkreślił w sobotę wieczorem prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

We wpisie zamieszczonym w sobotę wieczorem na portalu społecznościowym Jaśkowiak wyraził także solidarność z poszkodowanymi i wszystkimi mieszkańcami Krakowa. „Łączymy się z Wami w bólu” – napisał.

Prezydent Poznania poinformował też, że jest po rozmowie z poznańską policją, która – jak zaznaczył – „podjęła już szereg działań, mających wzmocnić bezpieczeństwo w naszym mieście”.

Wskazał, że wśród tych działań są m.in. dodatkowe patrole, wzmocniony monitoring, zamknięcie wjazdu na Stary Rynek.

Jestem w bieżącym kontakcie z miejskimi służbami. Analizujemy dostępne środki, będziemy wdrażać dodatkowe zabezpieczenia, które pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo Poznanianek i Poznaniaków – napisał Jaśkowiak.

Dulkiewicz: Życzę rannym siły i szybkiego powrotu do zdrowia, a ich bliskim – wytrwałości i nadziei

Do wydarzeń odniosła sie także prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz:

Ze smutkiem przyjmuje wiadomości napływające z Krakowa. Doniesienia o ofiarach śmiertelnych i osobach rannych są wstrząsające. W tych trudnych chwilach moje myśli są z osobami poszkodowanymi, ich bliskimi oraz rodzinami ofiar. Łączę się z nimi w bólu i składam wyrazy współczucia - napisała na Facebooku.

Życzę rannym siły i szybkiego powrotu do zdrowia, a ich bliskim – wytrwałości i nadziei. W Miasto Gdańsk jesteśmy w stałym kontakcie z Policją i na bieżąco śledzimy rozwój sytuacji, dbając o bezpieczeństwo wszystkich mieszkanek i mieszkańców naszego miasta.

Wrocław: Liczy się solidarność i zwykła ludzka pomoc. Sutryk zwołuje sztab

Napastnik otworzył ogień z samochodu do przypadkowych osób na Rynku Głównym w Krakowie. Zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym policjanci. Trudno uwierzyć w to, co wydarzyło się dziś w Krakowie. Ogromna tragedia i niewyobrażalny ból dla rodzin, które straciły swoich bliskich. Wraz ze wszystkimi wrocławianami łączymy się myślami z nimi, z rannymi i wszystkimi mieszkańcami Krakowa. W takich chwilach nie ma znaczenia, skąd jesteśmy. Liczy się solidarność i zwykła ludzka pomoc. Jeśli tylko będziemy mogli w czymkolwiek pomóc, możecie na nas liczyć. - napisał na Facebooku prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Sutryk zapewnił też, że kwestie bezpieczeństwa nie leżą odłogiem.

– We Wrocławiu dwa razy w tygodniu kolegialnie omawiamy kwestie związane z bezpieczeństwem w mieście, szczególnie w kontekście organizowanych wydarzeń i prowadzonych przedsięwzięć. W związku z sytuacją w Krakowie na jutro, na niedzielę, zwołałem dodatkowe posiedzenie naszego kolegialnego sztabu, odpowiedzialnego za powyższe kwestie, celem zmonitorowania sytuacji w mieście.

Wrocław ograniczył też dostęp do Rynku. Wysunięte pozostają słupki blokujące wjazd na część Starego Miasta a wjazd ma być monitorowany i rejestrowany. Na utrudnienia muszą się przygotować między innymi dostawcy.

🔴 Komunikat @BiuroPrasoweUMW. https://t.co/2sM0jbNuz7— Wroclaw (@wroclaw_info) November 7, 2026

Trzaskowski: nie ma usprawiedliwienia dla przemocy

Do wydarzeń odniósł się też prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski: Z ogromnym niepokojem przyjąłem informacje o ataku w Krakowie. Myślami jestem z poszkodowanymi, ich bliskimi oraz wszystkimi mieszkańcami Krakowa - napisał.

Nie ma i nigdy nie będzie usprawiedliwienia dla przemocy. Bezpieczeństwo mieszkańców musi być naszym absolutnym priorytetem - dodał.

"W obliczu takich wydarzeń szczególnie ważne jest zachowanie spokoju i odpowiedzialności. Proszę o śledzenie oficjalnych komunikatów służb oraz opieranie się wyłącznie na informacjach potwierdzonych przez właściwe instytucje. Warszawa solidaryzuje się z Krakowem. W tych trudnych chwilach jesteśmy razem" - podsumował prezydent Warszawy.