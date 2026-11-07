Kim są ofiary masakry w Krakowie? Policja ujawniła nowe informacje o sześciu zabitych!

Maciej Gos
Maciej Gos
2026-11-07 18:33

Sześć osób nie żyje po krwawej strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie. Małopolska policja przekazała nowe informacje dotyczące ofiar sobotniej tragedii. Wiadomo już, że wśród zabitych są cztery kobiety i dwóch mężczyzn. To kolejny dramatyczny szczegół tragedii, która wstrząsnęła Polską.

Policja ujawnia nowe informacje o ofiarach strzelaniny w Krakowie

Tragiczny bilans sobotniej masakry w Krakowie wynosi sześć ofiar śmiertelnych. W najnowszym komunikacie małopolska policja przekazała szczegóły dotyczące osób, które straciły życie w wyniku ataku.

– Zginęło już sześć osób: 4 kobiety i 2 mężczyzn – poinformowała Małopolska Policja w serwisie X.

Na razie nie ujawniono wieku ani tożsamości zabitych.

Przypomnijmy, że do tragedii doszło w sobotnie popołudnie, gdy uzbrojony mężczyzna otworzył ogień do przypadkowych ludzi w centrum Krakowa. Napastnik został postrzelony i zatrzymany przez funkcjonariuszy.

Oprócz sześciu ofiar śmiertelnych są również osoby ranne. Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii. Niestety, nie można wykluczyć, że tragiczny bilans jeszcze wzrośnie.

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