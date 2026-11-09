„Chemik” zatrzymany pod Częstochową. Policja bada ślady po pocisku

Ktoś strzelał do pociągu?

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 8 listopada, wieczorem. Pociąg IC nr 4124/5 „Chemik” jechał z Katowic do Płocka. W rejonie stacji Rudniki koło Częstochowy obsługa stwierdziła uszkodzenie szyby w jednym z wagonów.

Według lokalnych mediów chodziło o czwarty wagon. Uszkodzona została zewnętrzna warstwa szyby, natomiast jej część znajdująca się od strony przedziału nie pękła. Na zdjęciach, opublikowanych przez portal klobucka.pl na platformie Facebook, uszkodzenia przypominają ślad po kuli z broni palnej.

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Skład został zatrzymany, a na miejsce wezwano policję. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli materiał potrzebny do ustalenia przyczyny uszkodzenia.

Służby uspokajają. „To mogła być proca”

W internecie, a zwłaszcza na platformach społecznościowych takich jak X i Facebook, pojawiło się wiele domysłów i spekulacji dot. strzelca. Część internautów wpadła w panikę, próbując powiązać wydarzenia spod Częstochowy z tragicznym zamachem w Krakowie. Policja uspokaja atmosferę.

- Pociąg został zatrzymany około godz. 19.20. Faktycznie, jakiś przedmiot uszkodził boczną szybę. Nie wiemy jednak z czego dokładnie strzelano, mógł to być kamień, pocisk z procy lub wiatrówki. Trwa obecnie ustalanie miejsca, skąd mógł paść strzał oraz kto jest za to odpowiedzialny - mówi w rozmowie z „Super Expressem” podkom. Barbara Poznańska, oficer prasowy KMP w Częstochowie.

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Mimo prowadzonych oględzin, służbom nie udało się znaleźć pocisku, który przebił szybę pociągu.

PKP Intercity poinformowało, że z powodu awarii taboru pociąg „Chemik” został odwołany na odcinku Rudniki koło Częstochowy – Łódź Widzew. Pierwszy komunikat dotyczący utrudnień pojawił się o godz. 19.57, a następnie został zaktualizowany o godz. 20.46.

Pasażerowie mogli kontynuować podróż pociągami regionalnymi:

Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej nr 41414,

Polregio nr 41224.

W obu składach honorowano bilety PKP Intercity. Podróżni mieli dojechać do Łodzi Fabrycznej, a od stacji Łódź Widzew przewoźnik zapowiedział uruchomienie zastępczego składu w kierunku Płocka.

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